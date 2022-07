Nancy Brilli non ci sta e parte la polemica: “Facciamo che basta così?”

Nancy Brilli non sta più e risponde alla polemica. Le sue parole sono un chiaro esempio di netto cambiamento, che deve partire proprio dalle donne.

La storica attrice, bellissima e inimitabile, Nancy Brilli, dice la sua su un argomento che dovrebbe far riflettere tutte le donne.

Nancy Brilli sfoggia il costume e si mostra ai fan davanti allo specchio, dice così la sua sulla reda dei conti, sul voler fare la prova costume prima dell’estate e il suo è un messaggio ricco di simbolismo e che ogni donna dovrebbe accettare. La domanda che ci facciamo ogni estate, e che spesso ci tormenta, viene presa dall’attrice forse nel modo più giusto.

A 58 anni la romana si mostra davanti allo specchio senza paure. Si fa vedere in costume, in due pezzi: mostra addome, gambe, si gira e sfoggia il lato B. Sfoggia il suo corpo, prima dell’estate e sfrutta l’occasione per fare un ragionamento mirato: dobbiamo per forza farlo? E’ questa la grande domanda implicita che si pone!

Nancy Brilli mostra la sua prova costume e i fan sono in visibilio

Con un piccolo video sui social, l’attrice ci ha voluto dare un grandissimo insegnamento: non bisogna mai farsi abbattere dalle imperfezione, non bisogna vivere per il proprio corpo e per la prova costume. Se Nancy ha deciso di foggiare difetti e imperfezioni, non bisogna di certo soffermarsi a questo.

Insomma sicuramente all’età che ha Nancy Brilli è un perfetta forma, i suoi difetti non sono nemmeno così evidenti, ma non è questo il messaggio che l’attrice vuole far padane. Nella didascalia del filmato infatti scrive: “Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…”.

Il concetto è uno: quando sei un’attrice ogni pippa mentale che le donne si fanno per la prova costume è amplificata. Foto, paparazzi, giudizi e social, rendono il rutto accentuato. A questo l’artista ha risposto così: “Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”. Insomma stare bene con se stesse: questo è l’importante!