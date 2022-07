“A scuola ho sofferto come un cane”: la dolorosa confessione della presentatrice più amata

Una presentatrice Rai molto amata si è lasciata andare ad una lunga confessione: ha avuto un’infanzia difficile, ma ne è uscita una leonessa

Non sempre i personaggi che vediamo in televisione sono sempre stati così a proprio agio e aperti col pubblico. Molti, probabilmente i più espansivi e solari, hanno avuto un passato tormentato o doloroso, che li ha portati a combattere ed uscirne più forti di prima. È il caso di una nota presentatrice…

Parliamo di una personalità davvero molto nota nei palinsesti Rai: è apparsa per la prima volta in TV nel 2002, come una delle “Letteronze” di Mai dire domenica. La sua popolarità è poi cresciuta Stracult e Il processo del lunedì.

Ma non vanta soltanto un’incredibile carriera televisiva: la conduttrice, infatti lavora anche in radio e, in particolare, ha portato avanti la diretta del Festival di Sanremo 2016. Siamo certi che hai già capito qual è la “rossa presentatrice” di cui stiamo parlando…

Ecco chi è la presentatrice che ha toccato il cuore di tutti con le sue dichiarazioni

Stiamo parlando proprio della bellissima Andrea Delogu! La conduttrice, all’apparenza sempre super solare e disinvolta davanti alle telecamere, ha attraversato un grande calvario per essere quella che è oggi. Un risultato, dunque, che proviene da un percorso di crescita interiore, costellato di numerose sofferenze.

La ragazza ha confessato di essere dislessica e disgrafica e che ciò l’ha portata a soffrire e non poco. Spettacolo Fanpage riporta le sue parole: “Me ne sono accorta dopo i vent’anni. Per tutta l’adolescenza ho pensato di essere stupida, a scuola ho sofferto come un cane“.

Questo suo tratto, visto inizialmente come un limite è diventato poi uno spunto su cui lavorare per fortificarsi sempre di più. Da lì, le prime soddisfazioni: “Alle medie sono arrivata seconda a un concorso letterario regionale. Il mio testo, il più bello, era pieno di errori. Eppure a nessuno è venuto il dubbio”.

Proprio a furia di lavorarci, Andrea ha fatto proprio della parola il suo punto di forza in ogni ambito della sua vita: Parlare mi riesce, mi sono esercitata tutta la vita. Anche con i ragazzi è andata così. Ero brutta ma li conquistavo con le chiacchiere.

A tal punto che, ancora una volta, sulla parola ha fondato proprio tutta la sua carriera: “Questo è l’altro motivo che mi ha spinto a scegliere il mio lavoro. Sono abituata a condividere. Ho sempre avuto una vita social”.