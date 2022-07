Apple, ora il tuo iPhone si può isolare ma sai che cosa significa? Ti cambierà la vita

Apple ha appena annunciato la nuova modalità isolamento, che potrete presto utilizzare sul vostro iPhone. Ma di cosa si tratta esattamente?

Apple ha presentato in anteprima due funzioni di sicurezza che permetteranno un’ulteriore protezione da eventuali attacchi hacker.

Infatti, si tratta di due funzioni che offrono specifiche protezioni aggiuntive a coloro che potrebbero essere bersaglio diretto di attacchi informatici da parte di aziende private che sviluppano spyware commissionati dallo Stato. Ma in cosa consistono precisamente queste due funzioni? Scopriamolo insieme.

Apple e la modalità di isolamento contro gli attacchi informatici

Il gigante informatico Apple ha appena annunciato l’arrivo di due nuove funzionalità che potrete presto utilizzare sul vostro iPhone.

La prima funzione riguarda una nuova modalità chiamata modalità di isolamento, che arriverà questo autunno. Quest’ultima non farà altro che aggiungere un ulteriore livello di protezione, seppur opzionale, per il piccolo numero di utenti che si trovano ad affrontare minacce serie e dirette alla loro sicurezza digitale. Apple ha anche annunciato, lo scorso novembre, una sovvenzione di 10 milioni di dollari per la sicurezza informatica, con l’obiettivo di sostenere le organizzazioni della società che si occupano di ricerca e sensibilizzazione sui software spia mercenari.

Ivan Krstić, responsabile di Apple Security Engineering and Architecture ha così affermato:“Apple crea i dispositivi mobili più sicuri sul mercato. L’Isolation Mode è una funzione rivoluzionaria che testimonia il nostro fermo impegno a proteggervi anche dagli attacchi più rari e sofisticati. La stragrande maggioranza delle persone non sarà mai vittima di attacchi informatici altamente mirati. Però lavoreremo instancabilmente per proteggere il piccolo numero di utenti che invece li subiranno. Per questo continueremo a progettare difese specifiche per loro e a sostenere i team di ricerca e le organizzazioni di tutto il mondo che stanno svolgendo un lavoro fondamentale per smascherare le aziende mercenarie che si celano dietro questi attacchi digitali”.

Ma come funziona di preciso la modalità di isolamento? Quest’ultima è stata progettata sulla base di diversi programmi di spionaggio, ideati da varie aziende private di livello internazionale. Una volta che avete deciso di attivare questa modalità, il vostro iPhone includerà le seguenti protezioni: