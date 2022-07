Dieci anni fa era la bambina più bella del mondo: oggi nessuno la riconoscerebbe

Tutti la conoscono come la bambina più bella del mondo, ma come è cambiata? Come è diventata oggi? Nessuno la riconoscerebbe.

Grandi occhi blu e lunghi capelli biondi: così si mostrava la più bella bambina del mondo. Oggi come è diventata?

Abbiamo sentito parlare di lei, ma soprattutto abbiamo visto le sue foto, fin dalla tenera età. Thylan è nata nel 2001 e già a 4 anni il mondo conosceva il suo volto perché tutti la definivano la bambina più bella del mondo. Il suo viso angelico è finito su riviste e copertine e fin da quando aveva 10 anni la piccola è stata bersagliata dai media.

A 10 anni un suo servizio fotografico apparso su Vogue, la rivista di moda più famosa al mondo, fu abbastanza al centro delle polemiche. Non tutti condividevano il fatto che una bambina avesse un’attenzione mediatica così elevata e che le sue foto diventassero così famose.

E’ la bambina più bella del mondo: come è diventato oggi?

Ebbene Thylan Blondeau ha continuato imperterrita per la sua strada e nel 2015 è approdata anche al mondo del cinema partecipando al fil “Belle and Sebastian”. Ma come è diventata nel tempo quella piccolissima bambina definita la più bella del mondo? Vediamola.

Eccola, ancora meravigliosa, Thylan si mostra su Instagram in tutto il suo splendore e oggi forse la possiamo definire la ragazza più bella del mondo. E’ cresciuta tantissimo, ma non ha perso nemmeno una virgola della bellezza che la caratterizzava. E’ una modella, molto contesa, e influencer. Sono tantissimi i brand che vogliono il suo volto meraviglioso e il suo corpo altrettanto formidabile.

Milioni di ragazzine in tutto il mondo sono sue seguaci e seguono con passione il suo profilo da quasi 6 milioni di followers. Con questi numeri si può ben capire quanto successo abbia avuto e come da bambina più bella al mondo sia diventata una delle modelle più apprezzate in tutto il mondo.

Che dire ci sono doti e talenti che si possiedono fin dalla nascita e la bellezza è sicuramente uno di questi. Un dono che se sfruttato nel modo giusto può portare a tante soddisfazioni. Noi ricorderemo per sempre quel viso angelico, quella bambina così bella da incantare il mondo e finire sulla copertina di Vogue, ma oggi possiamo anche apprezzarla come un fiorellino sbocciato e vedere che non ha perso nulla di quella ingenua bellezza da bambina. E questo lo sanno bene anche i media.