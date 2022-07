Fatale attrazione zombie: le mosche maschio sono sessualmente attratte dai cadaveri

Si sta diffondendo tra le mosche maschio un fungo inquietante che fa apparire attraenti i cadaveri delle mosche femmine. E più a lungo il corpo è stato lasciato marcire, maggiore è il desiderio del maschio

Diciamo che la necrofilia non è una perversione sessuale nuova. Che sia per soddisfare un sadico desiderio sessuale o per ricongiungersi con la persona amata, si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso e che ha fatto scalpore. Uno dei casi più famosi di necrofilia riguarda il radiologo statunitense Carl Tanzler che nel 1931 si innamorò follemente di una sua paziente tanto che, quando morì, la tenne accanto al proprio letto per non staccarsi da lei.

Sugli animali, però, non si avevano tantissime notizie, almeno fino ad ora. Un fungo, infatti, sta ammorbando le comuni mosche domestiche. L’Entomophthora muscae è un fungo abbastanza diffuso che agisce infettando le femmine di mosche con le sue spore e consumando lentamente, da viva, dall’interno la vittima ignara di tutto. Dopo circa sei giorni, il fungo si è impossessato totalmente della femmina che ora è pronta a morire. Prima il fungo la fa volare sulla superficie più vicina e poi la uccide.

Quando la femmina è morta, il fungo rilascia però segnali chimici ipnotizzanti, noti come “sesquiterpeni”, per attirare ma capitate mosche maschio. A questo punto accade l’irreparabile. Il maschio della mosca, infatti, è fatalmente attratto dalla femmina, ormai morta e in decomposizione, segnando così la sua condanna a morte. Le spore fungine vengono riversate su di lui mentre si accoppia, facendogli subire lo stesso terribile destino del suo partner defunto.

Eros e thanatos

Per cercare di capirne di più, l’Università di Copenaghen e l’Università svedese di scienze agrarie ha studiato il fenomeno. Come riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Star’, Henrik H. De Fine Licht, professore dell’Università di Copenaghen, nonché uno degli autori dello studio, ha dichiarato: “Le nostre osservazioni suggeriscono che questa sia una strategia deliberata del fungo. È un vero maestro della manipolazione. Davvero affascinante”.

Lo studio ha anche scoperto che più le carcasse delle femmine sono decomposte, più le mosche maschio sono attratte, in una sorta di selvaggia perdizione dei sensi causata dalla strana sostanza chimica simile a un feromone. A dimostrazione di ciò, quasi tre quarti delle mosche maschio hanno scelto di accoppiarsi con cadaveri morti a causa dell’infezione 25-30 ore prima. Mentre solo il 15% dei maschi si è accoppiato con cadaveri femminili morti da sole 3-8 ore. Insomma, siamo di fronte ad una fatale attrazione zombie.

“Questo perché il numero di spore fungine aumenta con il passare del tempo, esaltando le fragranze seducenti“, ha spiegato ancora al ‘Daily Star’ il professore. Ma non solo. Sebbene lo studio possa sembrare rivoltante, fornisce nuovi importanti strumenti che potrebbero aiutare gli scienziati a sviluppare repellenti per mosche in futuro.

“Le mosche sono piuttosto antigieniche e possono ammalare uomini e animali. C’è un incentivo a limitare le popolazioni di mosche domestiche, ad esempio nelle aree in cui si produce cibo” ha continuato De Fine Licht. “È qui che il fungo Entomophthora muscae può rivelarsi utile. Potrebbe essere possibile per noi usare queste stesse fragranze fungine come controllo biologico dei parassiti che attira maschi sani in una trappola per mosche”.