“La duchessa del popolo”: il semplice gesto di Meghan Markle all’Onu è virale

Un semplice gesto che, se compiuto dalla Duchessa della Casa reale inglese ha una valenza completamente diversa. È successo all’Onu ed è subito rimbalzato su tutti i social

Si è accorta che alle sue spalle qualcosa non andava ed è intervenuta subito. Da ore i riflettori sono puntati su Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, intervenuta all’Onu insieme al marito Harry che in occasione dela Giornata Internazionale per Nelson Mandela del 18 luglio ha tenuto un discorso molto toccante e concreto per sottolineare le enormi difficoltà del periodo storico che stiamo vivendo.

Ma per alcuni istanti gli occhi di tutti sono stati catalizzati da un ‘momento gentile’ riguardante la consorte, avvenuto mentre lei ed il marito si trovavano seduti in platea. Momento che è stato catturato in un video poi riversato sui social, diventando in breve tempo virale e mostrando anche un lato di Meghan che in molti non conoscevano o non consideravano.

Meghan, il gesto all’Onu diventa virale. “È la duchessa del popolo”

Di lei infatti troppo spesso si parla come della causa della rottura dei rapporti tra Harry e William e del loro allontanamento dal Regno Unito per condurre una nuova vita negli Stati Uniti. Rumors non sono poi mancati sui suoi difficili rapporti con la famiglia e su comportamenti definiti sopra le righe nelle sale di palazzo.

Quello che ha fatto all’Onu invece ha mostrato un lato umano e molto semplice dell’ex attrice e ha portato moltissimi utenti ad elogiarla. Alle sue spalle infatti una donna ha iniziato a tossire e Meghan, che stava assistendo agli interventi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York City, si è voltata e le ha regalato una bottiglietta d’acqua. Un video la mostra chinarsi e tirare fuori la bottiglietta dalla sua borsa per poi porgerla alla donna che la accetta subito e beve per risolvere il problema alla gola che l’ha colpita all’improvviso.

Il gesto di Meghan, la reazione degli utenti sui social

“La duchessa del popolo. Sempre così consapevole dei bisogni degli altri” ha detto un utente sui social mentre un altro ha aggiunto: “Sono completamente sbalordito da questo”. “Offrire la tua bottiglia d’acqua a un’altra donna che sta tossendo mi dice più del personaggio della duchessa Meghan, di qualsiasi libro di successo scritto su di lei”, ha aggiunto un’altra persona. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati invitati alla conferenza delle Nazioni Unite in occasione del Nelson Mandela Day.

Durante l’evento, il principe Harry ha condannato la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza Roe v Wade e l’ha definita “il ritiro dei diritti costituzionali”. Nel filmato virale, poco prima del gesto della bottiglia, si può inoltre vedere Meghan tenere tra le sue mani il braccio del marito, un segno di sostegno nei suoi confronti dal momento che pochi minuti dopo il Duca di Sussex salirà sul palco per il suo intervento.