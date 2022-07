L’assurda trasformazione in alieno di un uomo di 34 anni – ma adesso ha un grande problema: la confessione

Si chiama Anthony Loffredo e da sette anni ha deciso di intraprendere un processo di trasformazione fisica per assomigliare sempre più a un alieno nero. Che cosa ha confessato in una recente intervista? Ecco tutti i dettagli su questa incredibile vicenda!

Alla assurdità non ci si abitua mai, ma quello che ha fatto un uomo di origini francesi supera ogni fantasia. Si chiama Anthony Loffredo, ha 34 anni e 7 anni fa ha deciso di iniziare un processo di trasformazione del proprio corpo. Il motivo? Essere quanto più possibile uguale a una sorta di ‘alieno nero’.

L’uomo conta oltre 1,2 milioni di followers sul suo profilo Instagram. La sua pagina si chiama ‘the_black_alien_project’ e per mezzo di essa informa le tante persone che lo seguono sui suoi cambiamenti e su tutti i ‘progetti’ futuri!

Ma cosa ha fatto Anthony Loffredo in questi 7 anni? Innanzitutto, è bene dire come il suo corpo sia del tutto pieno di tatuaggi neri e scuri. I suoi bulbi oculari sono colorati di nero e si è operato per avere la lingua biforcuta. Ma altre stranezze non mancano su tutto il corpo. Infatti, l’uomo nel corso di questo periodo si è amputato due dita e ha diversi impianti su testa e braccia. La sua figura, di certo, non passa inosservata fra la folla. Sulla sua pagina Instagram spesso mostra video inerenti la sua presenza in strada e il modo strano col quale tutti lo guardano! L’uomo ha raccontato di essersi sottoposto a diversi interventi chirurgici e a oltre 40 impianti sottocutanei. Tutto ciò per ottenere la sua trasformazione!

Anthony Loffredo, ‘l’alieno nero’ che non trova lavoro!

In una recente intervista, Anthony Loffredo ha ammesso di non trovare lavoro, a causa del suo aspetto esteriore. Lo ha detto durante il podcast Club 113. Questo è ciò che ha rivelato a proposito: “Questo tipo di cambiamento non è solo un tatuaggio, è qualcosa di più grande. Non riesco a trovare un lavoro, ci sono molte cose negative. Potrebbe essere positivo perché ti fa sentire meglio, ma devi sapere che c’è anche un lato oscuro. A volte le persone attraversano la strada pur di non incrociarmi”.

L’uomo ha continuato: “È una lotta tutti i giorni, perché ogni giorno trovi nuove persone che non capiscono, che vogliono giudicare. È la vita, non tutti capiscono tutto. Come me, non capisco molte cose di molte persone. Non puoi giudicare qualcuno, nessuno sa cosa c’è nella testa di qualcuno, perché lo stanno facendo, devi parlare con questa persona. Sono una persona come tante, ho una famiglia, degli amici, tutto questo mi rende normale”.

Anthony, quindi, nonostante il suo incredibile aspetto esteriore pretende di essere trattato come una qualsiasi altra persona.