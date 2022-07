Muore annegato davanti ai genitori: a 6 anni neanche i soccorritori hanno potuto aiutarlo

Una terribile tragedia è avvenuta in piscina dove un bambino di 6 anni è morto davanti agli occhi dei genitori, nessuno è riuscito ad aiutarlo.

Stava giocando in piscina il piccolino quando è annegato: nessuno ha potuto fare nulla per aiutarlo.

Sono tantissimi gli incidenti in piscina che si stanno verificando. Bambini che muoiono sotto gli occhi dei genitori che, seppure vigili, perdono per qualche secondo di vista il piccolo. E’ stato un attimo anche per questo bambino che, a soli 6 anni, è annegato in piscina davanti agli occhi increduli di mamma e papà.

Bambino di 6 anni muore in piscina davanti ai genitori

Era ricoverato presso l’ospedale Meyer di Firenze quando purtroppo la morte è sopraggiunta per il bambino. L’incidente avvenuto presso il parco Piccolo Mondo che si trova a Pisa, a San Giuliano Terme.

Quando è stato ritrovato era ormai troppo tardi perché aveva perso i sensi e si trovava a bordi piscina. Subito sono scattati i soccorsi, ma non c’era più nulla da fare per lui, dopo poco infatti è avvenuta la sua tragica dipartita.

Il bambino era residente a Pisa. Dopo esser stato subito condotto in ospedale è arrivata la tragica notizia: morte cerebrale. Non ce l’ha fatta a sopravvivere. Troppo gravi le condizioni in cui è arrivato presso il Meyer di Firenze.

Non si può ricostruire con esattezza, al momento, la dinamica dell’accaduto ma, stando alle prime ipotesi, il piccolino sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio mentre si trovava con la mamma e il papà. Subito sono scattati i soccorsi e la chiamata al 118. L’ambulanza è arrivata e i sanitari hanno iniziato rianimare il bambino, utilizzando anche il defibrillatore che la piscina, fortunatamente, aveva in dotazione. Nulla datare, nessuna manovra ha riportato alla vita il piccolino.

In condizioni critiche è stato trasporto presso l’ospedale Cisanello di Pisa, qui è stato intubato, stabilizzato e poi trasferito presso una struttura pediatrica più competente, il elisoccorso, all’ospedale Meyer, in coma. Poi nel giorno seguente è arrivata la notizia della sua dipartita avvenuta per morte cerebrale.

Solo qualche giorno prima, in piscina, un’altro bambino ha perso la vita davanti agli occhi e alla sorellina: Mattias Poggi, era in Sardegna con la famiglia per le vacanze quando stava giocando presso una piscina del resort di Cardedu. Mentre il piccolo era intento a giocare però, per motivi che ancora non sono chiari, è improvvisamente annegato e morto davanti agli occhi di tutti.