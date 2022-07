Non vuole i genitori al matrimonio perché “lo mettono in imbarazzo”: la loro reazione è drastica

Due genitori hanno rivelato cosa intendono fare dopo che il figlio ha deciso di non invitarli al suo matrimonio perchè “non sono abbastanza bravi” e lo “mettono in imbarazzo”

Il matrimonio è certamente una delle celebrazioni più importanti della vita e l’assenza di un parente stretto, qualora dovesse capitare, è sicuramente legata a problematiche molto serie. Non è infatti contemplabile che un fratello, una madre o un padre manchino al giorno più felice del proprio parente nè tantomeno che lui/lei non li inviti alle sue nozze. Ebbene è quanto accaduto a due genitori che si sono visti esclusi dal matrimonio del figlio, il quale ha deciso di non invitarli in quanto non sono abbastanza bravi e lo farebbero sentire in imbarazzo.

Figlio non vuole i genitori alle sue nozze, il motivo

E così una madre ed un padre che si aspettavano di vivere insieme al loro figlio il giorno più emozionante della sua vita si sono ritrovati, inaspettatamente, fuori dai giochi. Sbarlodita la coppia che è proprietaria della casa nella quale il figlio vive senza dover pagare l’affitto, ha dunque deciso di reagire e sta valutando la vendita dell’immobile. “Dal momento che non ci vuole nella sua nuova vita deve andarsene”, hanno dichiarato i genitori che, secondo quanto emerso, non sarebbero stati invitati perchè avrebbero creato imbarazzo alla futura sposa del figlio.

La vicenda è divenuta di pubblico dominio perchè il padre del futuro sposo l’ha raccontata su Reddit, spiegando che lui e la moglie avevano acquistato una seconda casa perchè il figlio la utilizzasse dopo il trasferimento al college. Loro pagano le tasse sulla proprietà ed eventuali spese di manutenzione mentre il figlio si occupa delle utenze ma non paga alcun affitto. Sembra che l’accordo abbia funzionato per anni anche dopo che la fidanzata del figlio, con la quale all’inizio c’erano buoni rapporti, si è trasferita nella casa. I problemi sono sorti quando i due hanno riunito le loro famiglie per incontrarsi.

Il racconto del padre: “Ero furioso, poi ho preso la decisione”

Il padre ha spiegato che mentre le famiglie si preparavano a godersi un barbecue, sua moglie e sua figlia sono entrate, insieme a suo figlio, alla fidanzata e alla sua famiglia. Pochi minuti dopo sua moglie e sua figlia se ne sono andate sconvolte e sono tornate a casa.

Sarebbe loro stato detto: “nostro figlio e la sua fidanzata insieme alla sua famiglia non ci vogliono al matrimonio”. “Secondo quello che mi è stato detto – ha raccontato il padre – non siamo il loro tipo di persone. Ero furioso, ho chiamato mio figlio e gli ho chiesto spiegazioni, lui ha detto che la famiglia della fidanzata sente che non c’è affinità e che al matrimonio questo non funzionerebbe perciò preferisce che non ci siamo”. “Ho lasciato passare una settimana per calmarmi, i nuovi suoceri intanto sembra che si siano trasferiti tutti nella nostra casa e io mi sono recato lì. Mi hanno chiesto che cosa ci facessi lì, ho detto loro che siccome non siamo invitati al matrimonio, stavo venendo a parlare con mio figlio. “Mi hanno detto di lasciare la loro casa. A quel punto ho detto loro che avevano 30 giorni per andarsene. e di dire a mio figlio che stavo vendendo la casa e che avrebbe dovuto trovare un altro posto dove vivere, che sarei andato immediatamente da un agente immobiliare per metterla in vendita”.

Le reazioni degli utenti su Reddit

“Ha sbagliato e non ci sono scuse o parole per convincere il contrario – ha detto un utente – Non c’è motivo per cui dovrebbe permettere a qualcuno di escludere la sua famiglia”. “Potrei capire se non foste stati di supporto o ci fossero problemi, ma in base a ciò che ho letto mi sconcerta, perché dovrebbe farlo?”. Un altro utente ha detto che il figlio stava “sperimentando le conseguenze naturali delle sue azioni”. Ma un altro ha suggerito: “Con vostro figlio vi suggerisco di conversare per capire perché è disposto a tagliarvi fuori per una nuova famiglia. Voglio dire, sembra che voi ragazzi foste felici fino all’inizio di questa relazione. Non distruggete la vostra famiglia”.