Quando fai la lavatrice? In certi giorni della settimana costa molto meno

Non tutti i giorni sono uguali per utilizzare la lavatrice. Scopri quelli in cui sarebbe meglio approfittarne per fare il bucato risparmiando tanti soldi in bolletta.

Fare il bucato. C’è chi preferisce andare a pieno carico con una, massimo due lavatrici a settimana, e chi invece preferisce suddividere di più il lavoro arrivando fino a quattro o cinque lavatrici a settimana.

A prescindere da quali siano però le personali preferenze c’è un dettaglio a cui in pochi danno peso ma che, invece, potrebbe fare al differenza: il giorno in cui si fail bucato.

Accendere la lavatrice il sabato piuttosto che il martedì non è infatti assolutamente al stessa cosa e, se è vero che fare attenzione ai consumi è sempre una buona abitudine, di questi tempi potrebbe esser veramente un distinguo essenziale.

Con il continuo rincaro delle bollette, per le famiglie italiane le spese relative alle utenze stanno divenendo a dir poco insostenibili e, di conseguenza, ogni seppur piccolo accorgimento può trasformarsi nella chiave di volta.

La lavatrice è del resto tra gli elettrodomestici più utilizzati ed è dunque importante sapere come sfruttarla al meglio ma limitando i consumi. Iniziamo dai giorni in cui sarebbe bene fare il nostro bucato.

In che giorni conviene fare la lavatrice

Pur partendo dal presupposto che ogni società fornitrice di energia elettrica propone fasce di consumo a costi differenziati, alcune giornate e alcuni orari sono senza dubbio più vantaggiosi di altri.

Dalle ore 8 alle ore 19 dal lunedì al venerdì sembra esser, in generale, il peggior momento per accendere la lavatrice.

In generale invece, si consiglia di procedere. a fare il bucato dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì ma, ancora di più, pare esser vantaggioso fare il bucato dalla mezzanotte alle ore 7 e dalle 23 a mezzanotte dal lunedì al sabato, nei giorni festivi e per tutta la domenica.

Oltre alla scelta del giorno e dell’orario più consoni per risparmiare con l’utilizzo della lavatrice sarebbe bene non superare i 40 gradi di lavaggio ed evitare il prelavaggio.

Infine ricordate di utilizzare la lavatrice solo a pieno carico e senza superare mai i tre utilizzi a settimana.

Se terrete correttamente conto di tutti questi suggerimenti vedrete senza dubbio le vostre bollette scendere di diverse decine di euro e, sebbene i rincari senza dubbio vi remeranno contro, la differenza sul conto in banca si sentirà… e come!