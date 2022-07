Sai quanto guadagna Elon Musk, l’uomo più ricco al mondo? In 60 secondi potrebbe comprare 5 case

Elon Musk è stato nominato l’uomo più ricco del mondo. Ma esattamente quanto guadagna? Scopriamolo insieme.

Elon Musk è ormai diventato l’uomo più ricco del mondo, scalzando di fatto il fondatore di Amazon, Jeff Bezos dal primo posto.

Il patrimonio netto del miliardario sudafricano tuttavia varia, poiché è in gran parte legato alle azioni Tesla, l’azienda da lui fondata. Secondo Forbes, il suo valore è stimato a circa 228 miliardi di dollari. Si tratta di 100 miliardi in più di Bezos, attualmente in seconda posizione, il cui patrimonio netto è di poco superiore ai 134 miliardi di dollari. Sebbene sia difficile per i comuni mortali comprendere una fortuna di queste dimensioni, vi siete mai chiesti quanti soldi guadagna Elon Musk in un giorno, o meglio in 60 secondi?

Elon Musk e il suo guadagno da capogiro

Non è una sorpresa che essendo l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk abbia guadagnato in un giorno molte volte di più di quanto una persona media guadagni in una vita.

Sebbene sia straordinariamente ricco da anni, la sua fortuna è aumentata in modo significativo dal 2018. Infatti, fino a quattro anni fa secondo Forbes il suo patrimonio netto ammontava a circa 20 miliardi di dollari. Il numero si è mantenuto stabile nei due anni successivi (22,3 miliardi di dollari nel 2019 e 24,6 miliardi di dollari nel 2020). Ma nel 2021 il colpo di scena: il suo patrimonio è salito a 151 miliardi di dollari, prima di aumentare ulteriormente fino ad arrivare agli attuali 228 miliardi. Naturalmente, questo ha significato alcuni pagamenti molto elevati. Ad esempio, Musk ha guadagnato 37 miliardi di dollari il 25 ottobre 2021.

L’aumento del suo patrimonio netto è stato legato a una giornata molto positiva per le azioni Tesla, che hanno visto il loro prezzo aumentare di quasi il 13%. Nonostante ciò, Musk tecnicamente non percepisce uno stipendio. Infatti l’amministratore delegato dell’azienda viene pagato solo quando la capitalizzazione di mercato e la crescita finanziaria della casa automobilistica elettrica raggiungono determinati obiettivi. Questo accordo sembra funzionare per lui, visto che era previsto che ricevesse 23 miliardi di dollari in nuovi compensi per il primo trimestre del 2022. Ovviamente, Musk non viene pagato alla giornata, ma se lo fosse, la sua tariffa sarebbe sicuramente da record.

Elon Musk ha guadagnato più al minuto nel primo trimestre del 2022 di quanto molte persone guadagnerebbero in una vita intera. La sua tariffa oraria sarebbe di circa 51,30 milioni di dollari, ciò significa che ha guadagnato circa 855 mila dollari al minuto. Quindi un lavoratore medio impiegherebbe 825 settimane, quasi 16 anni, per guadagnare quanto Musk ha guadagnato in un minuto.