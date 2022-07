Dal Palazzo Reale alle passerelle: ora la Royal Family deve vedersela con la principessa modella

Maria-Olympia di Grecia si è stancata della vita da royal e ha deciso di dedicarsi al mondo fashion diventando modella.

Ogni royal family che si rispetti ha qualche membro fuori dal comune e stavolta si tratta della Principessa Maria-Olympia di Grecia.

Olympia è nata nella casa della famiglia reale greca a Corfù, anche se ha trascorso la maggior parte della sua vita a Londra. Infatti la famiglia è andata via dalla Grecia quando nel 1973, suo nonno, il re Costantino II, ha perso la corona, anno in cui in è avvenuta l’abolizione della monarchia greca. Per via paterna, è imparentata con quasi tutte le famiglie reali europee: il suo padrino, ad esempio, è il principe Carlo, al quale attribuisce il merito di ricordarsi sempre del suo compleanno.

Maria-Olympia di Grecia, una modella royal

Oggi, la principessa, che tra qualche giorno festeggerà 26 anni, vive a Notting Hill con il suo amico a 4 zampe. La ragazza, anche se priva del Palazzo Reale, è diventata una vera socialite, partecipando alle feste più inn del paese anglosassone.

Feste che sono immortalate anche sul suo account Instagram, dove conta più di 200 mila followers. Ma in una intervista Maria ha confessato che ama stare a casa a guardare una serie TV tanto quanto andare in giro e divertirsi. Ma del resto come biasimarla? Olympia e la sua famiglia occupano l’invidiabile posizione di detenere il titolo senza avere i doveri che ne derivano. Sicuramente saranno invidiati da molti membri della famiglie reali europee, che spesso e volentieri si ritrovano inconsapevolmente sotto i riflettori o al centro di gossip e scandali. Del resto, a chi serve un regno quando si ha la libertà o quando si può indossare qualsiasi cosa senza alzare un polverone?

La passione che Olympia ha fin da sempre coltivato è stata la moda. Infatti, non ancora maggiorenne, ha ottenuto un lavoro da tirocinante presso una delle maison più celebri del mondo: Christian Dior Couture. Questa sua passione l’ha portata ad intraprendere corsi di moda, economia e marketing alla New York University. Attualmente è il volto della campagna per la borsa Capucine di Louis Vuitton, una scelta perfetta, considerato che a soli 10 anni era solita indossare la borsa di Vuitton della nonna.

Olympia sogna anche di lanciare una propria attività di moda: “Mi piacerebbe un giorno avere qualcosa di mio, ma non sono sicura di cosa potrebbe essere perché c’è così tanto in giro in questo momento. Mi sono divertita molto a collaborare e a imparare da altri marchi cosa serve e a scoprire tutto quello che c’è dietro questo fantastico mondo. È difficile avere un’attività in proprio, quindi per il momento sono felice di imparare”.