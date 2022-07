Fabrizio Frizzi, a 4 anni dalla morte la questione eredità torna a far discutere

Sono passati quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma la sua eredità continua a far discutere. Il conduttore infatti avrebbe lasciato tutto alle persone più care.

E’ stat svelata, dopo quattro anni, la verità sull’eredità di Fabrizio Frizzi lasciata a Carlotta e Stella.

La morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta così prematuramente a causa di un tumore al cervello, ha lasciato nello sconforto il mondo dello spettacolo. Giorni di dolore ci sono stati in Italia per la scomparsa del conduttore della Rai dal sorriso sempre presente. Ma a soffrire piedi tutti la moglie Carlotta e la figlia Stella.

A loro il conduttore aveva dedicato gli ultimi momenti di vita, fotografato con la bambina anche quando le sue condizioni di salute avevano iniziato a peggiorare. A loro, il presentatore di successo, avrebbe lasciato l’eredità. Ma oggi, a quattro anni dalla tragedia, emergono ancora polemiche.

La verità sull’eredità di Fabrizio Frizzi: lasciato tutto a Stella e Carlotta?

Il presentatore dell’Eredità aveva avuto un ictus cerebrale un anno prima della morte e tutti sapevano che le sue condizioni di salute erano fortemente provate. Nonostante ciò aveva lottato soprattutto per amore di Carlotta Matnovan, 20 anni più giovane di lui e conosciuta durante un’edizione di Miss Italia, in cui la giovane arrivò al secondo posto. Un amore che portò Frizzi a dire addio alla sua prima moglie, Rita Dalla Chiesa, e a compiere il grande passo con la giovane nel 2013. Da quel nuovo amore nacque Stella.

Una vita sentimentale non proprio lineare che, a quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, continua a far discutere. Oggi la Mantovan ha deciso di uscire dai radar del mondo dello spettacolo e non si sa con esattezza cosa faccia per vivere. Pare che la sua passione per i cavalli l’abbia condotta a diventare addestratrice e a dare alla figlia un insegnamento di amore per gli animali.

In molti hanno pensato che Fabrizio abbia lasciato a moglie figlia una ricca eredità permettendo alle due di vivere serenamente, senza lavorare. Queste le parole di Carlotta: “Gli amici veri mi hanno aiutato tanto, mi hanno sostenuta e protetta. Dalla gente ho ricevuto tanto affetto, non posso che ringraziare tutti, ma ho vissuto in modo riservato quando accanto avevo Fabrizio e ora voglio fare altrettanto. Di quello che è accaduto non riesco ancora a parlare, e anche su chi vedere sono ancora più selettiva di prima, perché tutto il tempo che ho voglio dedicarlo alla mia bambina e al mio lavoro”.