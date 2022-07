La popstar degli anni Duemila ci ricasca e si spoglia ancora una volta: la riconoscete in questo ennesimo topless?

La popstar l’ha fatto di nuovo. Ha pubblicato sui social bel 11 foto in un’ora in cui posava completamente nuda, mandando in visibilio tutti i suoi fan.

Che Britney Spears sia una diva non è di certo un mistero. Come una fenice che risorge dalle sue ceneri, sa come essere sempre una queen, malgrado la pressione mediatica costante e i rapporti tesi con il resto della sua famiglia. La cantante, però, non si perde mai d’animo e ha entusiasmato i suoi 41,8 milioni di follower su Instagram, posando in topless in una seria di fotografie pubblicate sul suo profilo e che hanno intasato il feed dei suoi fan totalmente impazziti.

Anche se ricordiamo sempre la popstar come la ragazzina un po’ dolce e un po’ ribelle che cantava con le codine “Hit me baby one more time“, ora Britney ha 40 anni, sa il fatto il suo e non si vergona di essere la persona che è oggi, un po’ pazza e un po’ sopra le righe. Nelle foto, infatti, si è spogliata, rimanendo solo con un paio di mutandine leopardate, mentre si sdraiava sul letto di una camera d’albergo londinese giovedì sera.

Nella prima serie di scatti la cantante era sdraiata a faccia in giù sul letto e copriva i suoi seni con un piumone fissando sempre la fotocamera. “Va bene, va bene, va bene“, ha scritto Britney sotto il primo post. Negli scatti successivi però, la Spears, con i capelli tutti in disordine e scompigliati, ha osato di più, girandosi su un fianco e prendendosi il seno tra le mani.

L’esagerata Britney che ci piace: fiera di sé e libera di osare

La cantante ha completato la sua serie di scatti di nudo con un video clip, che la mostra sempre in posa nella camera d’albergo. Nell’ultima foto, invece, la Spears si è fotografata completamente nuda, nascondendosi dietro un’emoji a forma di cuore. “Ho usato il telefono, un libro come rialzo e un telecomando per girare questo”, ha concluso Britney, prima di chiedere ai follower: “Quando è Halloween?”.

Ovviamente gli scatti non potevano di certo passare inosservati. I fan infatti erano in delirio e hanno commentando positivamente i post, parlando della Spears come bella e perfetta. Ma non solo. Tutti quelli che amano la popstar sanno quanto la sua vita sia stata vissuta a metà, sotto rigidi controlli da parte del padre. Ecco perché un follower ha commentato così le foto della Spears: “Adoro vederti vivere la tua vita liberamente”.

Eppure, altri si sono preoccupati per il numero di post e si sono rivolti alla sezione commenti per chiedere cosa stesse accadendo. “Piuttosto preoccupante davvero. Brit, smettila. Non hai bisogno di questo tipo di post“, ha scritto un utente. “Oh ragazzi, è quel tipo di giornata”, si è lamentato un altro. Ma c’è stato anche chi poco carinamente ha suggerito: “Avvia un Only Fans per favore, e guadagna un po’ di soldi”.

La polemica nasce anche dal fatto che la cantante il mese scorso aveva disattivato il suo profilo Instagram, pochi giorni dopo il suo matrimonio con il fidanzato Sam Asghari, facendo preoccupare i suoi fan.