Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna: sai quanto costa il resort scelto dalla biondissima show girl?

È tempo di vacanze anche per Michelle Hunziker: dopo un anno di successi, la showgirl non bada a spese e sceglie una location da sogno

L’esuberante showgirl Michelle Hunziker ha vissuto un anno davvero molto movimentato: tra la separazione da Tomaso Trussardi e i numerosi successi in ambito professionale, come Michelle Impossible e Striscia la Notizia, si può dire che ha avuto un gran da fare. E’ dunque ora di concedersi un po’ di relax…

Nonostante sia trascorso ufficialmente poco tempo dalla separazione da Trussardi, pare che la Hunziker abbia nuovamente trovato l’amore accanto al medico Giovanni Angelini, vecchia conoscenza di Mediaset per la sua partecipazione al Grande Fratello.

Proprio con lui si è recata spesso in terra sarda, dove è solita trascorrere l’estate. Con lei anche la figlia Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza. È stato proprio grazie alle loro simpatiche storie su Instagram che abbiamo scoperto il meraviglioso hotel in cui hanno alloggiato per le loro vacanze sarde…

Michelle Hunziker, tutto sull’hotel da capogiro che ha scelto per le sue vacanze

È il sito Fanpage.it a riportare delle informazioni più approfondite in merito all’alloggio di Michelle e della sua famiglia. Si tratta di un hotel di lusso situato nella riserva di Poltu Quatu, nei pressi del porticciolo. La struttura, infatti, prende il nome di Hotel Poltu Quatu.

Curiosi di conoscere i dettagli della lussuosa residenza scelta dalla showgirl e dalla sua famiglia?

Secondo le informazioni riportate dal sito, il Grand Hotel Poltu Quatu si compone di ben 143 camere e suite che, come si vede nell’immagine, sono state dislocate attorno ad grande piscina.

Presenti anche ben 66 appartamenti tutti composti da due o tre camere. Per non parlare delle varie zone di ristoro, come ristoranti e bar. Per quanto non si conosca nel dettaglio la camera scelta dalla Hunziker, è comunque possibile parlare di un costo orientativo generale.

Si parte, ovviamente, dal prezzo di una camera classica, dunque la più semplice che si può trovare all’interno della struttura: una notte qui può arrivare a toccare i 582 euro a notte.

Se, invece, si opta per una soluzione meno economica, i prezzi si alzano vertiginosamente: per la suite presidenziale, dunque una delle più esclusive della struttura, si parla addirittura di 3.700 euro a notte e forse anche di più…