“Non gli era permesso farlo”: il clamoroso divieto imposto ai principi William e Harry

Essere reali non significa poter soddisfare ogni capriccio, lo sanno bene i principi William ed Harry i quali, come affermato dal Royal Chef, non erano autorizzati a fare una richiesta per tutti normalissima

Essere reale consente di avere al proprio fianco una vera e propria squadra composta da numerosi membri del personale, incluso quello delle cucine, ma ciò non singifica poter ottenere tutto quello che si vuole a qualsiasi ora del giorno e della notte. Un reale, dunque, non può soddisfare ogni suo capriccio e questo accade anche ai giovanissimi ed è successo anche a William ed Harry quando erano dei bambini.

Lo ha rivelato il Royal chef Darren McGrady il quale ha raccontato alcuni nuovi retroscena del suo periodo di lavoro a Buckingham Palace rivelando uno dei divieti imposti ai principini figli di Lady Diana.

Il ‘divieto’ alimentare per Harry e William

Ebbene i due non erano autorizzati ad ordinare spuntini a tarda notte e tutto ciò che non facesse parte del menù dello chef. “Non abbiamo mai fatto ordini fuori orario”, ha detto McGrady nel corso di un’intervista a Coffee Friend. “A Buckingham Palace ho vissuto sopra la cucina nell’alloggio dello chef e nessuno è mai venuto a bussare alla porta dicendo, ‘la regina vuole un club sandwich'”.

Non è che la regina non avesse accesso al cibo se ne avesse avuto bisogno: “Nella sua stanza c’erano una ciotola di frutta, cioccolatini e alcuni dei suoi alimenti preferiti”, ha aggiunto McGrady. “Se avesse voluto uno spuntino durante la notte ne avrebbe mangiato uno. Né Wills e Harry, se è per questo, non sono mai stati autorizzati a convocare lo chef perchè venisse loro preparato qualcosa nel cuore della notte.”

Il segreto per un buon tè reale

Nel corso dell’intervista McGrady ha anche rivelato come fare il tè nella maniera preferita dalla regina Elisabetta. “Il tè caldo deve essere…caldo. Deve esserci assolutamente acqua bollente versata sopra e deve rimanere in infusione per cinque minuti, questa è la parte più importante. È davvero molto importante, quando si prepara il tè, che sia fatto in una teiera”. Ma cosa mettere per primo nella tazzina, latte o tè? “Oggi non ha molta importanza – ha detto – ma un tempo, con le porcellane delicate, l’acqua bollente poteva rompere la tazza quindi si versava prima il latte”.

Le altre abitudini alimentari della famiglia reale

McGrady aveva in precedenza rivelato, nel corso di altre interviste, una serie di fatti precedentemente sconosciuti sulle abitudini alimentari della famiglia reale. Come l’amore della regina per il cioccolato, il dolcetto speciale del sabato sera di William e Harry, la ricetta della torta preferita dalla regina e la preferenza del principe Carlo per il cibo di stagione. Insomma tante gustose chicche che fanno gola agli appassionati delle vicende private della famiglia reale.