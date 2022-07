WhatsApp, ora i messaggi scompaiono ma solo quando decidete voi: la novità è super

É in arrivo una nuova versione di WhatsApp che ha include un interessante aggiornamento. Scopriamo insieme i dettagli.

WhatsApp ha da poco rilasciato una nuove versione beta per Android, la 2.22.16.8, con alcune novità che sicuramente allieteranno moltissimi utenti.

Ma di quali novità si tratta esattamente? WhatsApp sta rilasciando ad alcuni beta tester la possibilità di impostare la scomparsa di più messaggi entro un periodo di tempo determinato per tutte le nuove conversazioni. Questo è possibile grazie all’implementazione di un timer, che potrà essere applicato i più chat contemporaneamente.

La rivoluzionaria versione di WhatsApp

Tra poco tutti gli utenti Android avranno l’occasione di provare questa straordinaria versione 2.22.16.8, che vi darà la possibilità di eliminare i messaggi che desiderate e appartenenti a più chat.

Questa funzione si trova già all’interno delle impostazioni del timer . Ma cosa permetterà di fare esattamente agli utenti? A coloro che hanno decideranno di scaricare la nuova versione, consentirà di convertire in modo rapido alcune chat in conversazioni che scompaiono. Proprio così. Qualcosa che magari molti di voi avrebbero voluto fare in passato e tra poco potrete implementare questa funzione sul vostro cellulare e tutto grazie ad un timer. Infatti, quando si applica un timer dei messaggi ad alcune chat utilizzando questa funzione, tutti i nuovi messaggi in queste chat saranno impostati per scomparire.

Se o quando deciderete di inserire il timer, questa funzione vi eliminerà tutti i nuovi messaggi che si trovano nelle chat dove è stato inserito il timer. Dobbiamo però sottolineare il fatto che la versione 2.22.16.8 al momento non è utilizzabile da tutti gli utenti Android. Infatti, è disponibile solo per alcuni tester. L’azienda non ha ancora pubblicato alcun tipo di informazione su una possibile data di rilascio di questa rivoluzionaria versione, che sicuramente molte persone apprezzeranno.

In ogni caso, in futuro tutti gli utenti saranno in grado di usufruirne ottenendo una versione stabile dell’applicazione. A questo punto forse vi sarà venuta voglia di provare questa funzione, ma se volete testare la nuova versione 2.22.16.8 di WhatsApp Beta per Android, come potete procedere? É molto semplice. Prima di tutto dovete scaricare la versione da Play Store e poi non vi resta altro che inscrivervi al canale di beta testing.