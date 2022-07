Addio alle chiamate moleste dai call center: ecco come liberarsene una volta per tutte

Vuoi liberarti una volta per tutte delle fastidiose chiamate dei call center? Ecco quale procedura devi seguire.

Dite addio alle fastidiose chiamate dei call center e degli operatori di telemarketing. A partire dal 27 luglio sarà possibile rifiutare le chiamate indesiderate registrando il proprio numero.

Tra qualche giorno poterete inserire il vostro numero all’interno del registro delle opposizioni. Ma di cosa si tratta esattamente? In poche parole, è uno strumento gratuito fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico e permette di richiedere il blocco di chiamate e messaggi da parte di operatori dei call center. Anche se il registro delle opposizioni per i numeri fissi è stato creato nel 2010, lo scorso 13 aprile è stato approvato il regolamento per inserire all’interno dello stesso anche i numeri di cellulare.

Come bloccare definitivamente le chiamate dei call center

Dal 27 luglio sarà possibile inserire il proprio numero di cellulare nel registro delle opposizioni. Ma qual è la procedura?

Basterà iscriversi, immettere i dati richiesti e dal quel momento in poi verranno bloccate tutte le chiamate di telemarketing. Non solo, tramite questo sistema sarà bloccata anche qualsiasi chiamata proveniente da sistemi di registrazione automatica. Ma vediamo come ci si potrà iscrivere. Ci sono 4 diverse modalità di iscrizione. Il primo metodo è attraverso il sito web: si tratta del più semplice. Infatti, è necessario compilare il modulo di registrazione, inserire il numero per escludere gli operatori di telemarketing. fatto ciò, non resta che premere Invio.

La seconda modalità consiste invece nello scaricare un modulo e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it. In alternativa potete chiamare il numero verde, 800 265 265, direttamente dallo smartphone con cui si desidera effettuare la registrazione. L’ultimo metodo consiste nell’invio di una raccomandata. Basta semplicemente stampare il modulo e inviarlo all’indirizzo del gestore, allegando una copia della carta d’identità. In futuro potrebbe essere introdotto un altro numero verde (uno per i telefoni fissi e uno per i cellulari). Gli utenti possono registrarsi semplicemente chiamando il numero che desiderano registrare e inserendo il codice di autorizzazione, evitando così le chiamate da parte dei call center.

Bisogna però sottolineare come il registro delle opposizioni sia uno strumento molto utile, ma non efficace al 100%. Infatti, qualora abbiate dato un “consenso esplicito” (ad esempio, firmando un contratto o aderito a un’offerta), il vostro numero di telefono potrà ricevere chiamate di marketing. Il decreto che fa riferimento al registro delle opposizioni afferma che ciascuna parte contraente può richiedere l’iscrizione del proprio numero o del relativo indirizzo postale nel registro, per opporsi al trattamento ai fini dell’invio di materiale promozionale, vendite dirette, ricerche di mercato o messaggi commerciali.