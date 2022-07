Avete mai visto la figlia di Kate Moss? Giovane, bella, ma più pudica rispetto alla mamma

Bella, giovane e talentuosa, Lila è pronta a conquistare tutte le passerelle dei più grandi brand di moda. Eppure, pare non aver ereditato dalla mamma il lato wild e selvatico che l’ha resa un’icona assoluta di stile agli inizi degli anni Novanta.

Si sa, sono molti i figli d’arte che seguono poi le orme dei genitori. Una di questi è Lila Grace Moss, la figlia di Kate Moss, classe 2002, che a settembre compirà 20 anni. Eppure, l’ex top model dice che sua figlia adolescente è una puritana ed è rimasta addirittura sbalordita da alcuni dei suoi vecchi abiti. Come riportato dal ‘Sun’, la top model, nota per i suoi servizi fotografici in topless e gli abiti trasparenti ai suoi tempi d’oro, ha detto a British Vogue: “I giovani sono così pudici al giorno d’oggi”.

Alla stessa età di sua figlia, Kate è stata fotografata a 19 anni nel 1993, mentre indossava un abito trasparente con solo un paio di mutandine nere. “Hanno tutti paura di essere se stessi e penso che dovrebbero vestirsi come vogliono”, ha aggiunto ancora la top model, riferendosi anche a sua figlia che non rifarebbe assolutamente alcuni scatti che invece hanno reso celebre dall’inizio degli anni Novanta sua madre, una vera e propria icona di stile.

Kate ha ammesso che Lila ha iniziato a fare irruzione nel suo guardaroba, ma è attenta a non prendere in prestito i suoi look più iconici e wild. Insomma, Lila non è proprio come sua mamma, malgrado sia già una giovane e talentuosa modella da tre anni. A 16, infatti, ha firmato il suo primo contratto con un’agenzia di moda. Ma ha ancora molta strada da fare per raggiungere sua mamma Kate, che ha onorato la prima pagina di Vogue ben 43 volte.

Lila Moss: la nuova star della moda

Come riportato sempre dal ‘Sun’, Lila ha raccontato che sua madre aveva cercato di posticipare la sua carriera da modella. “ Mia madre mi ha sempre scoraggiato. Era sempre come, ‘Se vuoi farlo, puoi, ma non lo consiglierei”, ha confessato Lila. Il mondo della moda, infatti, anche se sei figlia di Kate Moss, non è per nulla semplice. Si tratta di una jungla e sopravvivere è davvero complicato.

Ma non solo. Kate non voleva che sua figlia iniziasse a fare la modella troppo presto, proprio come lei a soli 14 anni. “ Non lascerei che mia figlia diventasse modella così giovane. Io ero stata gettata in un mondo di adulti ed ero sola”. Tuttavia, Lila si è già costruita un’identità ben precisa nel mondo della moda. La sua prima passerella in assoluto è stata per il suo 18esimo compleanno, quando ha sfilato per la collezione Miu Miu Primavera Estate 2021.

Ma non solo. Sempre l’anno scorso, Lila Grace Moss ha rotto un importantissimo tabù rispetto alla perfezione che dovrebbero incarnare le modelle, sfilando durante la “Versace by Fendi e Fendi by Versace” con il cerotto per il diabete – la modella infatti soffre di diabete di tipo 1 – in bella vista sulla gamba, sdogando così un tema così importante come la malattia.