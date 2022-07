È accaduto sotto gli occhi degli amici: per i due innamorati non c’è stato niente da fare

Una tragedia quella avvenuta sul lungomare di San Foca: a pagarne le spese, una coppia di innamorati che ha lottato fino all’ultimo secondo

Le serate estive, all’insegna della totale spensieratezza, continuano purtroppo a mietere vittime. Stavolta, è successo ad Antonio Carlà e Sara Rollo, rispettivamente di 47 e 43 anni. La coppia di innamorati, infatti, è stata vittima di un incidente su strada e per loro non c’è stato nulla da fare.

Il tutto è avvenuto nella zona del Salento, per l’esattezza nei pressi della marina di Meledugno. È qui che, infatti, la coppia aveva scelto di trascorrere la loro serata in compagnia del loro gruppo di amici.

Poco prima della mezzanotte, poi, la coppia ha deciso di dirigersi verso casa e, in sella alla loro moto, Antonio Carlà e Sara Rollo hanno imboccato la strada lungo il lugomare San Foca. È proprio qui che, purtroppo, si è verificato l’inimmaginabile…

La vicenda: ecco cosa è successo alla coppia di innamorati

Proprio su quella strada poi Antonio Carlà, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo della moto che guidava, finendo contro il cordolo di una pista ciclabile. Non sono stati coinvolti altri mezzi nell’incidente, ma ciò che è certo è che lo schianto è stato letale per entrambi.

Antonio Carlà aveva 47 anni era originario di Lecce ed era titolare del ristorante “Fermata Ariosto”, molto noto dalle sue parti, mentre Sara Rollo, di qualche anno più giovane di lui (43 anni) era originaria di San Donato.

Tutta la scena è avvenuta proprio sotto agli occhi dei loro amici che, tuttavia, non hanno potuto far niente per evitarla, se non chiamare prontamente i soccorsi per tentare di salvarli all’ultimo.

Ed effettivamente ambulanza e polizia locale sono intervenuti tempestivamente, ma per la coppia non c’è stato nulla da fare: lo schianto è stato iper violento e ha fatto sobbalzare la coppia a 500 metri di distanza.

Sono dunque deceduti sul colpo e l’unica cosa che restava da fare era liberare la carreggiata per permettere al traffico di continuare a scorrere. Per i corpi delle due vittime, invece, l’autorità giudiziaria ha dato chiare disposizioni.

Sono, infatti, stati prontamente trasferiti presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, città dove la coppia risiedeva: altre due vite che si spengono ingiustamente per via dei dannati e, talvolta, inevitabili incidenti stradali (per leggere una delle ultime news in merito, clicca qui).