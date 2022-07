Festini a luci rosse, amicizie particolari e mail compromettenti: quando i royals tradiscono

Anche i Royals tradiscono e sono protagonisti di storie a luci rosse fatte di amicizie particolari e mail compromettenti. Scopriamo di cosa stiamo parlando.

Ebbene Kate Middleton e il principe William sono finiti al centro dello scandalo per una presunta storia di tradimenti. E come mai?

Anche i Royals tradiscono e spesso sono al centro di storie accattivanti. Lo sanno bene il principe William e Kate Middleton che nel 2011 furono al centro di uno scandalo, un’amicizia pericolosa tra il Duca e Rose Hanbury. Una voce che tuttavia non ha mai avuto dei riscontri, ma procediamo con ordine.

Le corna reali, le tresche e i tradimenti dei Royals più famosi di sempre: ci sono anche il principe William e Kate Middleton

Il Gran Bretagna di storie di corna reali ne esistono tantissime. Negli anni le testate hanno avuto sempre ottimo materiale sul quale scrivere. Su tutto sicuramente il matrimonio tra Diana e Carlo e il tradimento con Camilla Parker Bowles. Non hanno fatto da meno i figli della principessa triste.

Nel 2019 infatti sono finiti sotto i riflettori i Duchi di Cambridge. Pare che il principe William avesse un’amicizia particolare con Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. La Royal si trovava vicino la casa in campagna di Anmer Hall. Le due donne erano amiche ma poi a un certo punto si è iniziato a parlare di amicizia pericolosa tra Rose e William,

Questa voce, della quale non si conosce l’origine, p stata messa a tacere dai protagonisti con azioni inequivocabili. Anche al principe Filippo sono tate attribuite diverse amanti, ma mai nessuna prova fu trovata.

Non è da meno il Principato di Monaco dove memorabile è il caso di Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet. La principessa monegasca chiese il divorzio dopo aver visto il marito far sesso con una ballerina di stiptease in piscina sul rotocalco Interviu. Al centro di possibili tradimenti anche Alberto di Monaco, da cui nascerebbe la maretta e l’incessante voce sul divorzio con Charlene di Monaco.

Guai e tradimenti anche per re Carlo Gustavo di Svezia infatti in un libro scritto da tre giornalisti si parlò di festini selvaggi organizzati con attrici e modelle molto giovani dal sovrano subito dopo aver conosciuto la regina Silvia. Secondo il libro il re avrebbe avuto anche una relazione con Camilla Henemark, che fra l’altro partecipava ai festini a luci rosse. Per un po’ la regina tolse la fede, ma poi perdonò il marito.