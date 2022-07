“Il bicchiere d’acqua più protetto al mondo”: incredibile quello che è successo davanti a Buckingham Palace

Due guardie della regina Elisabetta hanno scortato un vassoio con sopra una tazza piena d’acqua, diventata di fatto la bevanda più protetta al mondo. Ecco cosa è successo davanti a Buckingham Palace

Anche i reali di Buckingham Palace e chi lavora per loro, devono fare i conti con temperature da record che mai prima d’ora hanno interesato il Regno Unito. Il caldo torrido si è fatto sentire in gran parte del Paese, come del resto anche in buona parte d’Europa, con temperature che hanno toccato o addirittura superato i 40 gradi, spingendo milioni di inglesi a cercare un pò di refrigerio sulle spiagge del Paese.

Il caldo soffocante, dicevamo, ha creato non poche difficoltà anche a coloro che lavorano per i membri della famiglia reale ed in particolare alle guardie della Regina che trascorrono ore davanti a Buckingham Palace. La guardia reale è formata da soldati della Household Division’s Foot Guards e tutte le guardie che partecipano alla cerimonia indossano tradizionali tuniche rosse e cappelli di pelliccia di orso. Capi di abbigliamento che con queste temperature possono rendere il lavoro davvero insopportabile.

Un bicchiere d’acqua ‘scortato’ dalle Guardie Reali: il motivo

E così nelle scorse ore si è visto qualcosa di decisamente poco consueto davanti al palazzo reale. Una bevanda, presumibilmente acqua o qualcos’altro di dissetante, è stata consegnata ad una delle guardie della regina Elisabetta dopo essere stata ‘scortata’ fino alla persona in questione da altre due guardie.

È probabile che si guadagnerà il titolo di bevanda più protetta al mondo dopo essere stata portata in piazza su un vassoio da due soldati, uno dei quali imbracciava un fucile. Del resto la Queen’s Guard è responsabile della sorveglianza di Buckingham Palace e St. James’s Palace a Londra e nulla può essere lasciato al caso, anche qualora sopraggiunga la necessità di bere. Tutto deve essere controllato scrupolosamente per evitare qualsiasi rischio per l’incolumità delle guardie stesse ma anche della famiglia reale.

Londra è diventata una delle capitale più calde al mondo

I loro cappelli, alti fino a 18 pollici, sono fatti di vera pelle d’orso di orsi bruni canadesi e si pensa che pesino 1,5 libbre. L’idratazione è fondamentale per le guardie dato che la capitale è diventata uno dei luoghi più caldi del pianeta con massime superiori ai 38 gradi, temperature più alte di quelle registrata all’Avana, ad Islamabad o di molte famose destinazioni turistiche europee.

Le temperature preoccupanti hanno costretto l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ad annunciare un’allerta sanitaria di livello 4, descritta come “emergenza”. Nel frattempo le immagini dei soldati che portano l’acqua al ‘collega’ e la guardia che beve cercando in tal modo di evitare di accusare malori in seguito alla lunga permanenza sotto il sole cocente, sono state diffuse sul web e hanno rapidamente fatto il giro dei social.