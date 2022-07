“Mi hanno portato in manicomio”, la terribile confessione in diretta tv

Silvia Toffanin è una conduttrice di ghiaccio e durante le interviste a Verissimo raramente si sbottona con i suoi ospiti, in un’occasione però, di fronte a una notizia molto tragica, non ha potuto trattenere le lacrime.

Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di emozionarsi quando in diretta tv il suo ospite ha dichiarato di esser stato condotto in manicomio perché era gay.

Ha ascoltato la confessione sconvolgente e non ha potuto trattenere le lacrime silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice, commossa per le parole ascoltate, non ha saputo trattenere le lacrime. Il suo ospite ha fatto una confessione sconcertante, ha dichiarato di esser stato portato in manicomio solo perché era gay.

Confessione in diretta tv a Verissimo, non trattiene le lacrime silvia Toffanin: “In manicomio perché gay”

Una confessione davvero sconcertante che non ha lasciato indifferente la conduttrice tutta di un pezzo. Nel suo salotto Silvia Toffanin ha sempre intervistato molti ospiti, ma raramente si è lasciata prendere così tanto dalle loro confessioni.

A sconvolgere totalmente la conduttrice di Verissimo è stato Ivan Cattaneo. Il cantante italiano, una delle icone degli anni Ottanta, ha raccontato di esser stato sempre insultato e malmenato a causa della sua omosessualità. Ha toccato le corde profonde di Silvia.

“Ho detto a mia madre che volevo diventare donna e mi ha portato dal medico. Da lì mi hanno portato in manicomio”, ha dichiarato Ivan Cattaneo quando ha parlato del suo passato. Un’esperienza allucinante che Cattaneo ricorda con dolore:

“La dottoressa mi chiese perché volevo diventare donna e non stilista o parrucchiera. Era avanti. Continuavano a darmi psicofarmaci e altre cose. Una volta mi hanno portato in una sala con gli elettrodi e mi hanno fatto male. Non so cosa fosse ma era terribile”. La cosa che ricorda con più dolore erano gli odori terribili. Nonostante tutto, però, non ha mai colpevolizzato sua madre:“Era una donna di paese, non posso avercela con lei. Mi ha affidato al medico della mutua, non sapeva dove mi avrebbero portato. Erano tematiche di cui non si parlava”.

La conduttrice, Silvia Toffanin, non ha potuto trattenere le lacrime e al racconto del duo ospite si è sciolta in un mare di pianto. Effettivamente le parole dell’artista sono state molto forti e la padrona di casa non avrebbe potuto essere più forte di così. Affrontare argomenti così delicati è sempre complicato anche per chi si mostra sempre tutta d’un pezzo, proprio come Silvia!