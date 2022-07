Millie Bobby Brown e un faraonico stipendio: l’attrice di Stranger Things da record – ecco perché

La protagonista di Enola Holmes e di Stranger Things è diventata l’attrice under 20 più pagata nella storia del cinema. Quanto incasserà per il secondo atto di Enola Holmes? Le cifre sono da capogiro!

Un successo davvero clamoroso quello della 18enne Millie Bobby Brown. L’attrice classe 2004 è nata a Marbella in Spagna da genitori britannici. Negli ultimi anni ha avuto un successo strepitoso grazie ai suoi ruoli in serie tv e film che hanno incassato milioni e milioni di dollari! All’età di 4 anni si è trasferita in Inghilterra a Bournemouth e poi a 7 anni in Florida, precisamente a Orlando!

Nelle ultime ore la Brown è entrata di diritto nella storia del cinema e dello spettacolo. Infatti, è diventata la under 20 più pagata di sempre. Infatti, per il sequel di Enola Holmes che uscirà entro la fine dell’anno, la Brown guadagnerà un assegno da ben 10 milioni di dollari! Avete capito bene!

Enola Holmes è un film del 2020 per la regia di Bradbeer. Nel film l’attrice britannica interpreta la sorella minore di Sherlock Holmes e di Mycroft. Nel secondo film, la Brown interpreterà sempre Enola, la quale dovrà interpretare il suo primo caso in qualità di detective!

L’inizio del successo per la Brown arriva addirittura nel 2015, ad appena 11 anni. Infatti, la Brown venne opzionata dai produttori di Stranger Things per un ruolo molto particolare. Divenne la protagonista Undici. Nella serie tv l’attrice ha poteri soprannaturali. Questa serie tv è stata distribuita dal popolare servizio streaming Netflix a partire dal 2016. Visto il clamoroso successo, la serie tv è stata riproposta – al momento – per 4 stagioni. La quarta stagione è uscita proprio quest’anno. In tutto, gli episodi sono 34!

L’incredibile successo di Millie Bobby Brown: è l’attrice under 20 più pagata di sempre!

Come già detto, il faraonico contratto che ha stipulato per Enola Holmes 2 rende l’attrice britannica la ragazza under 20 più pagata nella storia del cinema. Millie Bobby Brown è una vera e propria miniera d’oro anche per i produttori dei film, visto il suo incredibile successo! Su Instagram ha lo sbalorditivo numero di oltre 56 milioni di followers!

Prima del successo in Stranger Things – il quale ha superato la clamorosa cifra di oltre un miliardo di ore di visualizzazioni su Netflix – Millie Bobby Brown venne scelta nel 2013 per un ruolo nella serie tv Once Upon a Time in Wonderland. A nove anni fu quello il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Nel 2014 fu scritturata per la serie tv Intruders e fra il 2014 e il 2015 prese parte anche a NCIS – Unità anticrimine (NCIS) e Grey’s Anatomy!

Al cinema – prima del film Enola Holmes – ha debuttato nel 2019 a 15 anni in Godzilla II – King of the Monsters. Nel 2021 ha partecipato anche al film Godzilla vs. Kong.