Minaccia di pubblicare le tue foto intime? WhatsApp ora ti difende

Temi che possa pubblicare qualche foto intima che tu avevi mandato solo e soltanto per lui? Tranquilla, ora ti tutela WhatsApp.

In Italia si stima che siano circa 2 milioni le vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo, comunemente conosciuto come revenge porn.

A chi non è mai capitato di mandare una foto un po’ provocante per poi pentirsi subito dopo aver cliccato “invio”? Spesso ci si chiede se esita un livello di intimità e fiducia tale da consentire la condivisione di immagini tanto private, anche perché fin troppo spesso si sente di donne che poi ritrovano le proprie immagini condivise sul web alla mercé di tutti.

Il Revenge porn è un male figlio delle moderne tecnologie (oltre che della crudeltà umana) ma finalmente le donne non sono più sole nell’affrontare questa violenza. In loro soccorso arriva infatti il re della messaggistica e dell’invio di immagini on line: WhatsApp.

WhatsApp vi difende dal Revenge porn

WhatsApp ha sviluppato un’opzione per risolvere il dilemma del “invio o non invio”, una funzione che mostrerà la foto (ma anche un video) una sola volta, per poi farla scomparire.

Ma come si invia un’immagine, per così dire, da “una botta e via”?

La procedura è particolarmente semplice basta seguire piccole accortezze. Iniziamo ovviamente entrando in chat e cliccando sul logo della telecamera. Scegliamo una foto dalla galleria oppure scattiamone una ex novo ma prima di inviare ecco che dobbiamo attivare l’opzione per la singola visualizzazione. Accanto allo spazio in cui si scrivono i messaggi comparirà infatti il simbolo del numero “1”: selezionando questa opzione si attiverà la funzione che mostrerà la foto una volta sola al tuo interlocutore. “Foto impostata per una sola visualizzazione” sarà il messaggio che ci comunicherà di aver concluso la procedura in modo corretto. Poi non resta che inviare.

Abbiamo così finalmente risolto il problema del pericolo revenge porn? Be’, in realtà non del tutto. Niente e nessuno può infatti vietare al destinatario di procedere con uno screenshot e conservare così l’immagine anche contro la nostra volontà. Mai abbassare dunque del tutto la guardia: chiediamoci sempre più e più volte se quell’invio è veramente sicuro e giustificato, se conosciamo la persona dall’altra parte e possiamo dunque fidarci. Certo, la certezza assoluta non potrà mai esserci, quindi, a voi la scelta (a voi il rischio e pericolo).