Aggressioni alle stazioni di Milano e Firenze: è tempo di campagna elettorale a suon di immigrazione e sicurezza

Siamo solo all’inizio della campagna elettorale anticipata, eppure una cosa è certa. Sia destra che sinistra sanno già dove colpire per portare consensi a casa. E sì, c’entra ancora l’immigrazione.

Il governo è caduto da solo qualche giorno, eppure già i partiti si sono messi in moto per raccogliere alla velocità della luce più consensi possibili. La destra, e parte della sinistra più radicale vecchio stampo, perso il grande appoggio dei tassisti e della loro protesta contro la legge sulla concorrenza, devono far presa e ampliare il loro elettorato, orfano di una fetta di cittadini arrabbiati che ha ottenuto quello che voleva, mandando in fumo il lavoro di mesi in vista delle elezioni del 2023.

Sappiamo bene però come, in realtà, i tassisti fossero solo un diversivo momentaneo, uno specchietto per le allodole volto a far di una battaglia la vittoria di una guerra ben più lunga e complessa. Con la caduta del governo, infatti, oltre allo stop momentaneo di Ius Scholae e legalizzazione della cannabis, anche le appena neonate trattative sul salario minimo hanno avuto una terrificante botta d’arresto. Si trattava di una proposta minima, ma che poteva e doveva ampliare il dibattito sui salari degli italiani fermi da oltre 30 anni.

Tuttavia, la pandemia prima e la guerra ora hanno messo il governo alle strette. La maggior parte della popolazione italiana sopravvive con uno stipendio sotto 1000 euro al mese, una retribuzione che non era già sufficiente prima e che è diventata ancora più proibitiva da quando l’inflazione è schizzata. Insomma, servirebbe una seria riforma del lavoro, dei contratti nazionali e una rimodulazione del Welfare, che così non potrà mai funzionare.

Il programma elettorale per il 25 settembre: i temi caldi di stampa e partiti

Un serio e istituzionale Matteo Salvini ha dato il via libera alla campagna elettorale anticipata in vista del voto del 25 settembre. In collegamento col tg1, l’ex Ministro degli Interni ha parlato dei veri problemi degli italiani, riportati subito dalla stampa nazionale che, casualmente o intenzionalmente non si sa, ha pubblicato due notizie gravi e speculari che fanno comodo tanto alla destra quanto alla sinistra, ovvero immigrazione e sicurezza. Insomma, a volte ritornano.

Partiamo da una premessa fondamentale: immigrazione e sicurezza sono temi così seri, che non dovrebbero essere sviliti e abusati così in malo modo da destra e sinistra. In entrambi i casi, infatti, si parla solo di materiale volto a rafforzare il proprio programma elettorale che non scava mai in profondità.

Ecco perché sia il pestaggio alla stazione centrale di Milano di un ragazzo maghrebino da parte di un ragazzo di colore che minaccia la sicurezza della metropoli (tema caldeggiato anche da Chiara Ferragni), sia l’aggressione alla stazione di Firenze subita da una donna incinta di 7 mesi che indossava il burqa da parte di un italiano che le intimava, spinto da un cieco e furioso odio razziale, di non poter salire sul treno perché non era il suo posto, sono solo due tragici eventi che si riempiranno di retorica.

Entrambi verranno masticati e sputati dalla politica italiana, con buona pace della stampa che cavalcherà la cresta dell’onda creando essa stessa dibattito politico, screditando l’avversario silente, ma manifesto, che si sono scelti il 25 settembre.