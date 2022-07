Dentro al paese fantasma abbandonato da 80 anni: tutti i residenti sono stati cacciati

I residenti vennero mandati via durante la seconda guerra mondiale e da allora il paese è rimasto vuoto. Il motivo è stupefacente

Sgomberato nel 1943 per fornire alle truppe statunitensi un’area per le esercitazioni alle truppe statunitensi che si preparavano all’invasione dell’Europa durante la seconda guerra mondiale, è vuoto e abbandonato da 80 anni. Si tratta di un piccolo paese nel Willtshire, Regno Unito, un villaggio fantasma nel quale il tempo sembra essersi fermato a decine di anni fa. I residenti vennero di fatto cacciati dalle loro case, e il territorio sul quale sorgevano venne trasformato in un’area per le esercitazioni dei soldati.

Imber, questo il nome del paese, non è stato più abitato dal 1943 e l’area fa ora parte dei campi di addestramento dell’esercito britannico nella pianura di Salisbury. Il 1 novembre 1943, mentre erano in corso i preparativi per l’invasione alleata dell’Europa continentale, il popolo di Imber fu chiamato a una riunione nell’aula scolastica del villaggio e gli furono concessi 47 giorni per lasciare le proprie case.

Gli era stato promesso il ritorno a casa dopo la guerra

Agli abitanti del villaggio è stato detto che una volta finita la guerra avrebbero potuto tornare alle loro case normalmente, ma questo non è mai successo e il villaggio rimane sotto il controllo del Ministero della Difesa fino ad oggi. La prima prova dell’esistenza di Imber risale al 967, epoca sassone, quando venne menzionato ufficialmente.

È anche registrato nel Domesday Book e si pensa che fosse abitato da circa 50 persone. Nel XIV secolo la poplazione salì a 250 raggiungendo il picco di 440 residenti come registrato nell’ultimo censimento, scendendo a 150 nel periodo dell’abbandono.

Solo la chiesa è ancora in buone condizioni

La chiesa è uno degli unici edifici che è riuscito a resistere alla prova del tempo e a rimanere in buone condizioni: la maggior parte del villaggio è in pessimo stato o è stata demolita dall’esercito. Parlando alla BBC, John Syme di The Friends of Imber Church ha detto: “È una piccola chiesa molto importante e offre molti ricordi alla popolazione locale”.

Nel 1943, quando Imber fu evacuato, c’erano una cappella battista, un ufficio postale e un pub chiamato Bell Inn. Il pub è ancora in piedi, così come la casa padronale, Imber Court. Sorprendentemente, nel villaggio abbandonato, anche una fattoria, dei cottage, un’aula scolastica e quattro blocchi in stile “consiliare” costruiti nel 1938 sono sopravvissuti in discreto stato.

Cosa succede oggi

All’epoca della seconda guerra mondiale, quasi tutta la terra dentro e intorno a Imber apparteneva al War Office. Molti degli edifici hanno subito gravi danni da proiettili ed esplosioni dopo la guerra e il villaggio è stato lasciato cadere in rovina. Dopo che gli abitanti del villaggio non sono più tornati, è semplicemente rimasto desolato. Una volta terminata la guerra, furono compiuti sforzi per ripristinare Imber, ma alla fine fu presa la decisione di lasciarlo disabitato e di non cederlo mantenendone l’uso militare.

Si è però deciso di mantenere la chiesa e aprirla al culto il sabato più vicino al giorno di St. Giles di ogni anno, una pratica che continua ancora oggi. A Imber l’addestramento militare viene ancora effettuato ance se nel frattempo un complesso ad hoc è stato costruito a Copehill Down lasciando l’ex villaggio ancora in uno stato di abbandono.