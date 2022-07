E’ lo yacht più grande e costoso del mondo: i suoi numeri vanno oltre l’immaginazione

Vi siete mai chiesti qual è lo yacht più grande e costoso del mondo? Ma soprattutto quanto costa? Scopriamolo insieme.

La comunità nautica è rimasta sicuramene sconcertata da questo nuovo yacht, che vanta il record di essere il più grande e il più costoso del mondo.

Si tratta Triple Deuce, che raggiunge una lunghezza di ben 222 metri, il cui progetto è opera della 4Yacht. Non solo la lunghezza del superyacht è sconcertante, ma anche la pubblicazione di un comunicato stampa è un qualcosa di molto raro, soprattutto quando si tratta di yacht. Nemmeno così usuale è la pubblicazione del costo.

Uno yacht da Guinness World Record

Secondo quanto scritto nel comunicato stampa pubblicato dall’agenzia che si sta occupando del progetto, il cliente che ha chiesto la progettazione del suddetto yacht, temeva di essere eclissato da un altro yacht se ne avesse richiesto uno yacht lungo “solamente” 200 metri.

Perciò voleva assicurarsi di costruire uno yacht di 222 metri ed evitare il rischio di essere superato da qualcun altro. Desiderava al tempo stesso detenere il record come yacht più grande e costoso del mondo. Però, recentemente è stato condotto uno studio tra i principali esponenti dell’industria dei superyacht. I risultati di quest’ultimo sono stati molto chiari: il progetto Triple Deuce è una “fantasia totale”, come ha dichiarato uno degli intervistati. Nessun cantiere sta attualmente lavorando a un progetto di questa portata e tutti i broker concordano sul fatto che il Triple Deuce sia una trovata pubblicitaria. Mentre questa tipologia di yacht esisteva solo nell’ambito del comunicato stampa, la pubblicità che il presunto progetto ha ottenuto è stata immensa.

Dopo ulteriori ricerche, lo studio di Yacht Harbour ha anche scoperto che il Triple Deuce non è stato il primo tentativo di 4Yacht di fare marketing attraverso simili trovate pubblicitarie. Nel 2005, l’azienda ha dichiarato di aver messo in vendita su eBay un “Gigayacht” di 123 metri progettato da Frank Mulder. Più tardi, è apparso un nuovo comunicato stampa in cui si affermava che lo yacht era stato venduto su eBay a un prezzo di 85 milioni di dollari con un deposito del 50%, per un prezzo di vendita totale di 170 milioni di dollari, sempre secondo l’agenzia 4Yacht, che si sarebbe occupata della vendita. Quando Forbes ha cercato di investigare ulteriormente la notizia, è emerso che lo yacht era stato reinserito su eBay. A distanza di 10 anni, non ci sono ancora prove della progettazione e della consegna di tale yacht.