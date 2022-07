Fisico statuario e forma smagliante: la popstar mondiale accoglie così i suoi 53 anni

Se vi dicessimo che oggi una delle popstar più grandi e importanti di sempre spegne ben 53 candeline ci prendereste per pazzi. Eppure, è così. Per lei i 50 sono solo i nuovi 20!

Esiste tutta una retorica insopportabile sulla vita che in realtà non avanza, ma migliora e ci migliora. In questo modo, quindi, non si sta mica invecchiando come tutti i comuni mortali, si attende solo l’alba di una nuova era, in cui trionfare in tutto il nostro splendore e giustificare, con un velo di tenerezza, la naturale decadenza fisica e mentale che ci attende. E che dovremmo saper attendere come si deve.

Questo non implica abbandonarsi ad un triste destino, ma essere consapevoli del tempo che passa per tutti, o quasi. Se vi dicessimo che oggi Jennifer Lopez compie 53 anni, ci credereste? Credo proprio di no, e invece la popstar sotto il segno del leone ha superato da tre anni il mezzo secolo, eppure sembra sempre la “Jenny from the block” che ci piace e ci fa ballare davvero tanto.

Pelle immacolata, forma smagliante e sorriso candido a 32 denti, infatti, la fanno sembrare un bambina che ha appena compiuto la maggiore età. Insomma, di certo non diremmo che ha più di 50 anni. Eppure, si sa, l’amore ci rende più belli e giovani e Jennifer Lopez, in questo momento, non potrebbe essere più felice di così. Solo qualche giorno fa è convolata a nozze con Ben Affleck, coronando un sogno lungo 20 anni, proprio gli stessi che dimostra ora con un fisico da urlo.

Jennifer e Ben: questa lunga storia d’amore

Dopo il matrimonio con il cantante Marc Anthony, con cui ha avuto i due gemelli Max e Emme, che ha da poco grazie all’aiuto di sua mamma rivelato al mondo intero di essere una persona non binaria, sembrava che la popstar avesse finalmente incontrato l’uomo dei suoi sogni. La rottura con Ben Affleck prima e il divorzio da Marc Anthony erano stati un duro colpo per lei.

Ma non si aspettava di certo che anche Alex Rodriguez, l’uomo che voleva sposare e con cui sognava di trascorrere il resto della sua vita, l’avrebbe messa emotivamente k.o., tradendola ripetutamente. Insomma per la cantante l’amore era diventato un argomento tabu. Un amore sbagliato, infatti, ci stanca, ci invecchia e ci leva tutte le energie. Eppure, Jennifer Lopez non ha mai dimenticato il bell’attore di Pearl Harbour.

Nonostante, infatti, sia stata lei a lasciarlo perché voleva costruire una famiglia a differenza di Ben, la Lopez non ha mai davvero dimenticato o smesso di amare l’attore, che è rimasto un amore silente lungo 20 anni, una sorta di amore ai tempi del colera pop edition per intenderci. La popstar non voleva lasciare Ben, diciamo che si è trovata di un fronte un aut-aut con sé stessa da cui ne è uscita devastata.

Il 17 luglio però, in una cerimonia privata e segreta a Las Vegas, i Bennifer sono diventati una realtà consolidata, diventando marito e moglie e i due non potrebbero essere pi belli, giovani e innamorati di così.