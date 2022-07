Il grande chef confessa: un intero menu buttato via per i capricci di una star

Anche i chef più rinomati a volte devono sottostare alle stressanti richieste delle star. Ma una di queste l’ha combinata grossa.

É successo al famoso chef spagnolo, Dani Garcia, che poco fa ha raccontato di quando ha dovuto modificare il suo intero menu per una celebrity.

Quest’ultima ha avuto l’audacia di modificare l’intero menu a tre stelle in occasione del matrimonio di un vip a cui era stata invitata. Ma di quale star stiamo parlando esattamente? Continuate a leggere per scoprirlo.

Uno chef costretto a stravolgere il suo menu per colpa di una star

Dani Garcia è il proprietario del ristorante Smoked Room di Madrid e durante un’intervista ha raccontato della volta in cui lo chef andaluso doveva creare un menu per il matrimonio di Sergio Ramos, ex calciatore del Real Madrid, e di sua moglie, la modella Pilar Rubio.

Perciò Dani Garcia e il suo team si sono messi al lavoro per creare insieme alla coppia un menu degno dell’occasione e delle sue tre stelle. L’idea, infatti, era quella di creare un menu unico. Solo che lo chef non aveva tenuto conto del fatto che al matrimonio era stata invitata anche Victoria Beckham. É risaputo che la ex Spice Girls ha dei gusti particolari, soprattutto quando si tratta di cibo. Infatti la ex Spice Girl ha letteralmente fatto cambiare l’intero menu.

Questo perché la dieta della moglie di David Beckham da 25 anni è sempre la stessa. Si basa praticamente solo su verdure, ma ha voluto che alla sua tavola fossero sempre presenti acqua di cocco, una ciotola di mentine e gel igienizzante. Senza dimenticare poi, che mangia solo pane integrale tostato con sale. Inoltre, vuole verdure al vapore solo con un po’ di aceto balsamico e non vuole oli, burri e salse di alcun tipo. E a confermare la monotonia della dieta della moglie è lo stesso David Beckham: ama mangiare, ama il cibo e il vino e quando trova qualcosa che gli piace vuole che tutti lo assaggino.

Solo che è sposato da anni con una persona che mangia sempre e solo pesce alla griglia e verdure al vapore e che difficilmente assaggerà altro. Va detto, però, che Victoria Beckham ha espresso un desiderio che potrebbe essere nascosto in molti di noi, qualcosa che non ammetteremmo mai davanti agli altri. Quella strana fierezza di andare a mangiare da uno chef stellato chiedendo di modificare ogni suo piatto.