Il segreto di Kate Middleton: ecco come protegge la sua identità

La moglie del principe William ha utilizzato un nome insolito quando ha fatto acquisti in privato, per cercare in tal modo di proteggere la sua identità

Kate Middleton riesce, nonostante sia un nome ed un volto praticamente in ogni parte del mondo, a ‘mimetizzarsi’ tra le persone comuni quando deve fare acquisti usando un piccolo accorgimento che la aiuta a proteggere la sua identità. Certo la duchessa, 40 anni, è fortunata dal momento che a Kensington Palace ha molto personale che al suo posto può recarsi nei negozi di alimentari per fare acquisti.

Tuttavia questo non le impedisce di fare di tanto in tanto un pò di shopping e, perchè no, anche recarsi al supermercato per acquistare generi alimentari per la sua famiglia. Ma per impedire ai negozianti di riconoscerla Kate ha dovuto adottare un particolare accorgimento utilizzando un nome diverso dal suo.

Il nome ‘segreto’ di Kate Middleton quando fa shopping

È successo quando ha dovuto prenotare un oggetto, e si è ritrovata a dover fornire le sue ‘generalità’ per poter consentire al negoziante di memorizzare la prenotazione. Infatti Kate aveva accidentalmente dimenticato la borsa e per questo non ha potuto effettuare l’acquisto, così ha pensato bene di utilizzare un nome diverso per nascondere l’errore di acquisto e non svelare la sua identità. Il fatto è accaduto durante i primi anni del suo matrimonio con il principe William che poco dopo le nozze del 2011 era di stanza ad Anglesey in Galles come pilota di ricerca e soccorso nella vicina RAF Valley.

Il racconto del particolare episodio

Per essere più vicina a suo marito, Kate ha affittato una fattoria nelle vicinanze ed è stata spesso vista dalla gente del posto fare un salto nei negozi vicini. Tuttavia mentre Kate stava cercando di acquistare una muta da mare in un negozio di sport acquatici chiamato Funsport vicino a casa sua si è resa conto, nel momento del pagamento alla cassa, di non avere con sè la borsa.

La duchessa ha evitato il ‘viaggio sprecato’ fornendo al negoziante un nome segreto: è andata alla cassa per chiedere se poteva prenotare la muta per ritirarla in un secondo momento. Quando il negoziante le ha chiesto il suo nome, la duchessa ha risposto: “Signora Cambridge”.

La reazione del negoziante

Il negoziante pare non si sia accorto di chi fosse e si è limitato a considerare un pò insolito il cognome che Kate gli ha fornito. Lei gli ha sorriso e ha detto che sarebbe tornata. I reali britannici hanno anche guardie del corpo incaricate di tenerli al sicuro. Pertanto, le guardie del corpo usano spesso nomi diversi per descrivere i reali per proteggerli.