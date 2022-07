Va in un centro estetico per una ricostruzione unghie ma l’epilogo è agghiacciante: “Sono rovinata”

Una storia assurda quella di questa ragazza che si è recata in un centro estetico per essere più bella e avere le unghia ben curate, ne è uscita devastata.

Voleva solo mani perfette, ma purtroppo il risultato è stato agghiacciante.

E’ un episodio agghiacciante quello capitato a questa ragazza che avrebbe voluto solo avere le mani perfette. Oggi con le nuove tecniche esistenti ogni donna può avere delle belle unghie. Gel, semipermanente e ricostruzione sono all’ordine del giorno, ma non per questa donna che ha dovuto vivere un vero e proprio calvario.

Il calvario della donna che voleva le mani perfette ma ha vissuto un incubo

I trattamenti per avere le mani perfette, in alcuni centri estetici, costano davvero tanto e per questo alcune donne decidono di rivolgersi a estetiste poco esperte che possono far avere un risparmio.

E’ stato questo il caso di Emma Jones, una donna che ha deciso di riporre la sua manicure nelle mani sbagliate ed è finita in un incubo. Sicuramente, come in ogni cosa, la qualità ha un prezzo e in questo caso Emma l’ha pagato molto alto non potendo più avere l’aspetto che desiderava,

Emma voleva solo le mani perfette, ma è incappata in una vera e propria disavventura quando ha ricercato un Salone che potesse fare al caso suo, ma che l’ha resa orribile. Un trattamento che ha reso le unghie della ragazza di Manchester intrattabile: sembrava un alieno.

La donna h pagato ben 35 stelline per vedersi rovinare letteralmente le mani. La giovane infatti, ha raccontato di non essersi accorta di quello che era accaduto perché stava chiacchierando con l’estetista e raccontando del viaggio in Turchia. Solo al ritorno in macchina si sarebbe resa conto della situazione. “Sono subito andata al salone di bellezza di una cugina di mia mamma e lei anche era molto sorpresa per il pessimo lavoro che mi avevano fatto”. Le foto sono finite poi su Facebook perché la ragazza ha voluto mostrare il danno subito e la lezione che tutte dovrebbero imparare.

Andare solo dalle persone di fiducia per non avere questi grossi problemi è fondamentale se non ci si vuole rovinare le mani. Lei pensava di risparmiare affidandosi a un’estetista a buon mercato, che poi 35 sterline non sono nemmeno un prezzo bassissimo, e alla fine si è ritrovata con delle mani disgustose, da aliena, pentendosi amaramente della scelta fatta.