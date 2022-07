WhatsApp, il trucco per sapere dove si trova un tuo contatto senza neanche chiederglielo

WhatsApp non smette mai di sorprendere: ora è possibile conoscere in tempo reale la posizione di un contatto, anche se in movimento

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più note ed utilizzate al mondo. Il suo successo è dovuto principalmente alla sua intuitività, caratteristica che la rende accessibile ad un target estremamente variegato. Esistono, tuttavia, delle funzionalità nascoste che vale davvero la pena conoscere…

Intanto, basti sapere che con WhatsApp non si può solo scambiarsi messaggi, immagini o fotografie, ma si possono anche condividere contatti o, addirittura, la tua posizione. Questo vuol dire che puoi far sapere a qualcuno dove ti trovi in quel preciso momento.

Come fare? In primis, cliccare su “Condividi”, selezionare “Posizione”: così potrai condividere con qualcuno il luogo in cui ti trovi. In alternativa, puoi anche farti seguire lungo un percorso aumentando la durata del tempo di condivisione per 15 minuti, 1 ora o 8 ore.

WhatsApp, ecco come scoprire la posizione dei tuoi contatti senza chiederglielo

Questo è il metodo che tutti conoscono per venire a sapere la posizione di un contatto, tuttavia, è necessario che proprio quel contatto decida di fornirla. Esiste un modo meno conosciuto di reperire la posizione di un contatto senza chiederglielo…

Ciò che è necessario affinché questo modus operandi vada in porto è che sia tu che il contatto in questione abbiate WhatsApp Web sul PC. Dopodiché, è fatta, sia che abbiate sistema operativo Apple, sia che abbiate Android.

Iniziate con l’aprire il sito e chiudere tutte le altre schede. Dopodiché, la prima mossa da fare è premere insieme i tasti Control, Alt e Canc sulla tastiera: così potrai vedere lo schermo cambiare colore e una lista, da cui dovrete selezionare “Gestione Attività”.

Premete poi insieme i tasti Windows ed R sulla tastiera e si aprirà la finestra Esegui: procedete poi premendo i tasti “cmd” e invio. Se avete eseguito tutti i passaggi correttamente, apparirà sul vostro desktop una finestra in cui dovrete digitare “netstat -an” (senza virgolette e con lo spazio tra netstat e il trattino) e premere invio.

Se avete chiuso tutte le finestre e avete lasciato aperto solo WhatsApp Web, dovrebbe vedrai l’ indirizzo IP della persona con cui hai chattato per ultima. Inserendo il codice in un sito come IP- Address, avrete accesso alla posizione.