Autobus cade da un ponte in un fiume – almeno 24 persone sono morte: drammatico incidente in Kenya

Tragedia in Kenya. Almeno 24 persone sono morte, dopo che un autobus è caduto da un ponte, precipitando nella valle di un fiume.

In Kenya 24 persone domenica sera hanno perso la vita, a causa di un guasto dei freni dell’autobus su cui viaggiavano. Il mezzo è precipitato per 40 metri nel ripido fossato che ha inghiottito conducente e passeggeri. Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, l’autobus – di proprietà della compagnia Modern Coast – stava viaggiando da Meru alla città portuale di Mombasa, quando ha virato fuori dal ponte Nithi.

L’alto funzionario di polizia Rono Bunei ha affermato che il veicolo “deve aver avuto un guasto ai freni. Andava ad una velocità molto elevata quando è avvenuto l’incidente”. Il commissario della contea Nobert Komora ha confermato, dalle prime indagini sul mezzo, che i freni dell’autobus potrebbero essersi guastati.

Proprio il guasto, quindi, avrebbe impedito al conducente di svoltare correttamente su una curva a gomito dove si trovava il ponte. Komora, come riportato sempre dal ‘Sun’, dopo l’incidente mortale ha dichiarato: “Stiamo tristemente annunciando alla nazione che abbiamo perso 24 concittadini in un macabro incidente del Modern Coast Bus, avvenuto sul famigerato ponte sopra il fiume Nithi, lungo l’autostrada Meru – Nairobi”.

Le terribili immagini dell’incidente

Le immagini che raccontano il terribile incidente in Kenya sono davvero scioccanti. Nelle foto si vede benissimo l’autobus completamente distrutto, accartocciato su stesso e con le lamiere sparse per tutto il dirupo, come se fosse di pongo. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per rimuovere le macerie, mentre alcuni spettatori, inorriditi, osservavano dall’alto l’incidente.

Non è ancora chiaro quante persone stessero viaggiando sull’autobus al momento dell’incidente, ma le autorità hanno confermato finora 24 morti. I soccorsi sono stati sospesi durante la notte e si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare, perché le persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie.

La polizia è rimasta sul posto, però, fino alla ripresa delle operazioni in mattinata. Al momento i media locali hanno reso noto che diverse persone sono state portate d’urgenza in ospedale, dopo essere state aiutate a mettersi in salvo dai soccorritori sul posto. Tuttavia le operazioni di salvataggio fanno parte di una triste serie di incidenti mortali nel paese dell’Africa orientale.

In Kenya, infatti, solo negli ultimi mesi si sono registrati diversi incidenti mortali. Circa 4.579 persone sono morte in incidenti stradali in Kenya nel 2021, un aumento del 15% rispetto all’anno precedente, secondo i dati del National Bureau of Statistics. E l’anno precedente è stato il 2020, ovvero l’anno della pandemia e dei diversi lockdown in giro per il mondo, che ha visto una generale riduzione di inquinamento, impatto ambientale e anche di incidenti, proprio perché eravamo tutti impossibilitati a uscire da casa.

Si tratta, quindi, di un preoccupante dato in aumento e che è destinato solo a crescere. L’ultimo incidente infatti, prima dello schianto sul ponte, era avvenuto solo l’8 luglio scorso, quando almeno 20 persone sono rimaste uccise in uno schianto lungo l’autostrada da Nairobi alla città costiera di Mombasa, confermando così il triste trend negativo del paese.