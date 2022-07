Dormi con la bottiglia d’acqua sul comodino? Non farlo mai più! Le conseguenze sono allarmanti

Vi siete mai chiesti se l’acqua che lasciate sul comodino è buona da bere nel corso della notte? La riposta potrebbe stupirvi.

Chi di noi non ha bevuto almeno una volta l’acqua rimasta sul comodino dalla sera precedente? Ma bere acqua stantia è davvero sicuro?

Poiché il corpo si disidrata durante la notte, non è raro svegliarsi assetati. Ma scopriamo insieme se è consigliabile bere o meno l’acqua lasciata sul comodino la sera prima.

Acqua in bottiglia: é così sicura?

Ci si potrebbe ammalare bevendo dell’acqua da una bottiglietta lasciata aperta e rimasta sul vostro comodino per tutta la notte. Ma bisogna anche essere realisti. Poiché si tratta dei vostri stessi batteri, è improbabile che vi ammaliate davvero.

Anche se nessuno se ne vanta, molte persone sorseggiano da bicchieri, tazze e bottiglie usate senza alcun effetto negativo. Ma non è certo consigliabile condividere la propria bottiglia con qualcun altro. Neppure chi ha un sistema immunitario ridotto, come i pazienti sottoposti a trapianto o a chemioterapia dovrebbe essere esposto all’acqua contaminata. E non fa differenza se si tratta di acqua in bottiglia o di rubinetto. Non è vero che che l’acqua in bottiglia sia più pulita di quella del rubinetto. Entrambe devono rispettare rigorosi standard igienici e fino al 25% dell’acqua imbottigliata viene comunque prelevata dalla rete idrica principale. Ma il comodino non è l’unico posto dove è sconsigliato tenere la propria d’acqua per lunghi periodi di tempo. Se per esempio la lasciata in auto sotto il sole, l’acqua si riscalda e diventa il terreno perfetto per la proliferazione dei batteri, soprattutto se si è già bevuto dalla bottiglietta.

Mettere la bottiglia sotto il sedile può ridurre un po’ il calore, ma i batteri si sviluppano comunque. Inoltre, alcuni tipi di bottiglie di plastica contengono BPA (Bisfenolo A) o sostanze chimiche simili, che possono penetrare nell’acqua, soprattutto se esposta alla luce del sole. Alcune ricerche suggeriscono che il BPA potrebbe essere collegato a problemi di salute che riguardano il cervello e il comportamento, anche se la FDA ha dichiarato che il livello di trasferimento del BPA rientra nei limiti di sicurezza.

L’uso di una bottiglia priva di BPA eliminerebbe questo problema, ma non la crescita dei batteri, soprattutto se si utilizza una bottiglia di metallo, che si riscalda rapidamente, favorendo la moltiplicazione dei germi. Naturalmente, mantenersi idratati fa bene alla salute, quindi è importante riconoscere i segni della disidratazione. Il consiglio degli esperti è quello di evitare di mettere la bocca sulla bottiglietta. Piuttosto, versate l’acqua in una tazza o direttamente in bocca. Inoltre, per essere sicuri, non bevete acqua scaduta.