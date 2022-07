Francesco Totti in lacrime: l’ex capitano “non si dà pace”

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto tutti: secondo alcuni rumors, pare che il capitano non se la passi benissimo…

Nelle ultime settimane non si parla d’altro: la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, dopo ben 17 anni di matrimonio, ha letteralmente sconvolto il web. Per tutti, infatti, la coppia è sempre parsa solida e complice e mai ci si sarebbe aspettati, di punto in bianco, una rottura definitiva. Il settimanale Nuovo ci riporta però nuove scottanti rivelazioni…

Già qualche mese fa era trapelata sui social la notizia che tra l’ex capitano e la showgirl tirasse aria di crisi, tuttavia, furono proprio i diretti interessati a smentire subito la voce in questione.

Totti, in primis, postò un video sul suo profilo Instagram, confermando che si trattasse di una palese fake news e chiedendo al suo seguito di non affidarsi a fonti che non provengano dai diretti interessati.

Anche Ilary, dal canto suo, rilasciò un’intervista dalla sua amica Silvia Toffanin smentendo la crisi e intimando ai giornali di non diffondere notizie false o comunque non confermate. Da lì, a poco, la notizia ufficiale della rottura…

Francesco Totti, ecco come sta reagendo alla separazione da Ilary

Ebbene sì, tramite un comunicato Ansa, la showgirl ha annunciato la separazione dall’ex capitano, chiedendo rispetto per la situazione, ma soprattutto, per la loro privacy, anche a tutela dei figli dell’ormai ex coppia. Un fulmine a ciel sereno, che ha davvero scosso tutti…

Ma come hanno reagito effettivamente Totti e Ilary a questo evento? Della conduttrice, si sa che ha scelto di godersi un periodo di totale relax, isolandosi da tutto e tutti ad eccezione dei figli. Sono infatti partiti tutti alla volta della Tanzania.

Per l’ex capitano, la storia sarebbe diversa. Secondo il settimanale di Riccardo Signoretti, sarebbe proprio lui a stare peggio dopo la rottura: “Francesco Totti non si dà pace: la rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”.

Inoltre, a differenza della Blasi, che ha scelto di allontanarsi dall’Italia per un po’ approfittando delle vacanze estive, Totti si sarebbe chiuso in casa ad affrontare il dolore. Secondo Chi, avrebbe addirittura rinunciato ad un evento importante.

Ha, infatti, confermato che non sarà presente torneo di Padel a Formentera, al quale avrebbe dovuto prender parti insieme ad alcuni colleghi famosi, quali Bobo Vieri, Cristian Brocchi e Alessandro Matri e non solo.