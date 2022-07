Haiti, la povertà e la crisi del Paese caraibico: deceduti su una barca 17 migranti in fuga

Continua la grave crisi migratoria riguardante Haiti. L’ultimo tragico episodio riguarda una barca con alcuni migranti a bordo capovolta nei pressi delle Bahamas. Nell’incidente hanno perso la vita almeno 17 persone.

La tragedia senza fine del popolo haitiano. Il Paese è il più povero al mondo fra quelli appartenenti all’emisfero occidentale. Il tasso di disoccupazione, la crescente criminalità, la violenza e la povertà ai massimi storici stanno portando centinaia di migliaia di persone a fuggire dal proprio Paese natio in cerca di fortuna.

Ma come in qualsiasi grave flusso migratorio, continuano a registrarsi drammatici incidenti in mezzo al mare. L’ultimo episodio è avvenuto nelle scorse ore al largo dell’isola di New Providence nelle Bahamas. Una barca con a bordo oltre 50 haitiani si è ribaltata in mare. Nell’incidente hanno perso la vita 17 persone, tra le quali anche un bambino. Almeno 25 le persone che sono state tratte in salvo. Almeno una persona è ancora disperse, con le ricerche che sono ancora in atto. Lo ha rivelato la ‘Bbc’.

Le persone a bordo della barca capovolta erano dirette negli Stati Uniti e, precisamente, in Florida, probabilmente a Miami. La notizia è stata diffusa da Philip Davis, premier delle Bahamas! Inoltre, è giunta voce che 2 residenti delle Bahamas sono state portate in carcere con l’accusa di sospetto contrabbando di persone. Una tragedia nella tragedia.

La crisi del popolo haitiano è partita con il drammatico terremoto del 2010. Esso ha causato più di 230 mila morti, facendo precipitare nel caos un Paese già dilaniato da povertà e miseria. Dal 2018 in poi, la situazione è andata sempre più degenerando, a causa anche della violenza interna. Il numero di persone che provano giornalmente a raggiungere gli Stati Uniti o altre isole caraibiche – come la Repubblica Dominicana – è aumentato in modo clamoroso dal 2018 a oggi. Solo nel 2019 oltre 40 mila haitiani erano entrati in modo del tutto irregolare nella Repubblica Dominicana.

Negli ultimi anni – come detto – alla povertà di Haiti si è aggiunta la proliferazione di alcune bande armate che avrebbero preso il controllo di metà del Paese caraibico. Omicidi, rivolte e barbarie sono in netto aumento. Brian Concannon, fondatore dell’Institute for Justice and Democracy di Haiti, qualche mese fa aveva rivelato questa scioccante notizia: “La gente vive nella paura quotidiana che andare al lavoro, a scuola o a comprare del cibo al supermercato sia una decisione letale, non esce nemmeno di casa per giorni”.

Un rapporto della Nazioni Unite nel 2019 – poco prima della crisi pandemica – aveva rivelato come il popolo haitiano fosse in condizioni di vita sempre più gravi e precarie. Il rapporto aveva informato di come il 5,5% e il 27% delle persone fossero rispettivamente in gravi situazioni di povertà e di crisi alimentare. Il tentativo di fuga dal Paese, però, è ostacolato dalle politiche restrittive migratorie di Messico e Stati Uniti.