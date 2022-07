L’uomo senza paura: Sir Denzel spopola sui social grazie al suo sangue freddo – VIDEO

Sir Denzel è il fenomeno del momento su TikTok grazie al suo sangue freddo: questo ragazzo non ha paura proprio di nulla.

Sui social, specialmente su TikTok, la maggior parte delle persone passa il proprio tempo a seguire le mode e i trend che via via si diffondono sul web, ma ci sono anche quelli che decidono di utilizare i social per creare le tendenze, costruire un proprio linguaggio ed un personaggio unico. Queste persone sono quelle che sui social diventano virali e famose, quelli che le tendenze le creano.

In Italia un esempio di quanto un’idea originale, un trend, possa portare al successo è sicuramente Kabhy Lame, ragazzo giovanissimo che è diventato una star social e un personaggio del mondo dello spettacolo grazie ad un’idea semplicissima: ironizzare sui trend. Un esempio più recente è Elisa Esposito, la 18enne che ha creato il fenomeno del “Corsivo” e che grazie al personaggio della “Professoressa del Corsivo” è diventata popolare in tutta Italia, arrivando persino in tv.

Sir Denzel, scopriamo l’uomo senza paura che sta spopolando sui social

Il fenomeno internazionale del momento su TikTok, però, non è italiano e si chiama Sir Denzel. Il giovane americano ha avuto un’altra idea semplice ma dal grande impatto, dimostrare che è in grado di mantenere la calma in qualsiasi situazione. Amante delle montagne russe e dei parchi a tema, il giovane si è reso conto di non avere alcuna paura nell’affrontare anche le giostre più pericolose, dunque ha deciso di filmare le proprie performance.

Nei video dice spesso: “Perché avete paura?” e “Perché urlate?”, quindi durante le discese perpendicolari delle montagne russe o delle altre giostre, si filma per mostrare come la sua espressione rimanga impassibile, come nemmeno la caduta più veloce possa spaventarlo. Sembra, nel vedere le immagini, che Sir Denzel non sia spaventato dall’altezza e non abbia nemmeno una scarica di adrenalina.

Ciò che ha reso popolari in tutto il mondo questi video è proprio la sua espressione impassibile, che fa da contrasto alle urla e alle espressioni di terrore che hanno tutti gli altri partecipanti. Chiaramente si tratta in parte di una recita, sicuramente la giovane star di TikTok non è spaventato da queste giostre, ma la sua impassibilità è forzata per esigenze di video. La dimostrazione è uno filmato “dietro le quinte” che ci mostra Sir Denzel al naturale su una di queste montagne russe: non solo si percepisce l’adrenalina che prova, ma lo si vede chiaramente scosso, come normale, da tortuoso viaggio sulla giostra.