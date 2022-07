Qualcosa va storto subito dopo il decollo: i soccorritori possono solo contare le vittime

Un aereo si è schiantato dopo pochi minuti dal decollo, risultando in numerose vittime. Ma cosa è successo esattamente?

Pochi giorni fa un aereo si è schiantato poco dopo il decollo precipitando nel Left Hand Canyon, in Colorado.

L’incidente aereo, dove sono morte 4 persone, ha causato anche un piccolo incendio, secondo un rapporto preliminare della Federal Aviation Administration pubblicato alcuni giorni fa. Secondo il rapporto le vittime dell’incidente erano il pilota e tre passeggeri e dalle informazioni fornite finora, l’aereo era un Cessna T337G registrato a una società di aviazione con sede a Broomfield.

Il disastroso incidente aereo

L’incidente è avvenuto alle 9:41 nel Lefthand Canyon Drive, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Boulder. Inizialmente si era confermato solamente il decesso di una persona a causa dell’incendio che ha scatenato l’incidente.

Per circa un’ora, agli abitanti della zona è stato detto di prepararsi all’evacuazione ma fortunatamente i vigili del fuoco a terra sono riusciti a tenere sotto controllo l’incendio, con il supporto di un elicottero. Il rapporto preliminare ha affermato che l’aereo è precipitato “in circostanze sconosciute”. La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno indagando sulle cause dell’incidente. L’ufficio dello sceriffo della contea di Boulder e l’ufficio del medico legale hanno dichiarato di aver confermato che quattro persone erano a bordo dell’aereo e sono morte nell’incidente.

L’ufficio del medico legale ha successivamente dichiarato che gli esami di tutte e quattro le persone sono stati completati, ma che le cause e le modalità di morte erano in attesa di ulteriori indagini. Secondo il rapporto pubblicato, l’aereo era gestito dalla Bluebird Aviation come volo turistico locale. Entrambi i reparti dovevano rientrare al Rocky Mountain Metropolitan Airport di Broomfield. I dati di tracciamento del volo hanno mostrato che l’aereo ha effettuato una virata a sinistra in discesa che è proseguita fino allo schianto.

L’incendio che ha seguito l’incidente ha purtroppo eliminato molte prove. Gli investigatori comunque sono convinti che riusciranno a determinare la causa dell’incidente: “Abbiamo svolto molte indagini in cui si sono verificati incendi significativi dopo l’incidente e siamo stati in grado di determinare la causa probabile”. L’indagine preliminare si concentrerà sulla documentazione delle prove presenti sulla scena, sull’angolo di impatto e sulle varie testimonianze. Il rapporto preliminare sull’incidente sarà probabilmente rilasciato nelle prossime due o tre settimane.