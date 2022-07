Una moneta da 2€ che ne vale oltre 2mila: guarda subito nel tuo portafoglio

Sai che potresti avere nel tuo portafoglio una moneta di 2 euro del valore di 2 mila? Scopriamo insieme qual è.

Sembra impossibile, ma il valore di alcune monete da 2 euro può raggiungere la bellezza di 2000 euro. Proprio così. Di solito, il prezzo delle monete commemorative da 2 euro supera a malapena il loro valore nominale. Nonostante ciò, alcuni esemplari hanno un valore stratosferico.

Ma allora viene da chiedersi come mai alcune monete in euro aumentano così tanto di valore. Ci sono diverse ragioni alla base del prezzo. Scopriamo insieme i dettagli.

Ecco la moneta da 2 euro più costosa

Secondo alcuni calcoli effettuati, si stima che in Europa di siano 184 varianti della moneta da 2 euro. Ma alcune monete si distinguono dalle altre perché uno dei due lati include una incisione originale, collegata a un determinato evento, quale celebrazione o commemorazione.

Second gli esperti, la moneta da 2 euro più costosa sarebbe quella del Principato di Monaco, paese adottivo della iconica Grace Kelly. Infatti, la moneta in questione rappresenterebbe proprio l’attrice americana, che purtroppo ci ha lasciato nel 1982 a causa di un incidente d’auto, nella quale si trovava insieme a sua figlia Stephanie. Grace si è trasferita nel Principato dopo aver sposato l’allora Principe Ranieri, nel lontano 1956. La coppia, oltre alla terzogenita Stephanie ha avuto altri due figli, Carolina e Alberto, attuale Principe di Monaco. Quest’ultimo, nel 2011 è convolato a nozze con l’ex nuotatrice Sudafricana Charlene Wittstock, con la quale ha avuto due bimbi, Jacques e Gabriella, nati nel 2014.

Ritornando alla moneta d 2 euro, quella più costosa risale al 2007 ed il suo valore si aggira sui 2000 euro. Ma perché è così preziosa? È stata la moneta commemorativa da 2 euro più rara tra il 2007 e il 2014. Infatti ne sono state coniate solamente 20 mila. La moneta è entrata in circolazione per commemorare la famosa principessa di Monaco Grace Kelly nel 2007. Circa un decennio fa i collezionisti di monete acquistavano queste monete a 120 euro. Ora il valore di questa moneta si estende a 2000 euro e oltre.

Come accennato in precedenza, la principessa di Monaco, Grace Kelly, era la moglie del principe Ranieri III. Gli abitanti degli Stati Uniti e del Principato di Monaco amavano moltissimo Grace Kelly, tanto da diventare una vera e propria icona. Era una popolare attrice americana, nota per il suo ruolo in Mezzogiorno di fuoco. Ma un altro ruolo le è addirittura valso la statuetta più ambita dagli attori, l’Oscar. Questo grazie alla sua fantastica interpretazione nella pellicola del 1954, The Country Gild. Inoltre, la già citata moneta commemorativa da 2 euro per l’anniversario di matrimonio raffigura il figlio di Grace Kelly, il Principe di Monaco Alberto II.