Ambra Angiolini al Circeo: sai quanto costa la villa a picco sul mare affitata dall’attrice?

Ambra Angiolini, dopo i numerosi successi lavorativi, si concede un po’ di relax in una villetta strepitosa: ecco quanto costa soggiornarci

La vita di Ambra Angiolini ha subito una vera e propria sferzata negli ultimi mesi: dopo la sconvolgente notizia della rottura con Allegri, sembra essersi dedicata totalmente al suo lavoro, seminando un successo dopo l’altro. Per questo motivo, ha deciso finalmente di concedersi qualche giorno di relax…

Nelle ultime settimane, si sta registrando la nuova edizione di X Factor, condotta da Francesca Michielin e Ambra, insieme a Fedez, Dargen D’Amico ed Rkomi, veste i panni di giurata.

Al contempo, l’attrice sta partecipando anche alla serie tv Le fate Ignoranti su Disney+ e, tra un impegno lavorativo e l’altro, ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza a San Felice Circeo, dove ha optato per una villa incredibile con discesa a mare privata.

Ambra Angiolini, ecco quanto spenderesti per soggiornare nel suo hotel

Curiosi di scoprire nel dettaglio dove ha alloggiato l’attrice per queste giornate di vacanza? Parliamo di una peculiare villa sita all’interno del Parco Nazionale del Circeo e che gode di una vista mozzafiato, sul mare dell’Isola di Ponza e Palmarola.

La struttura prende il nome di Isola di Eea ed è un vero Paradiso immerso nel mare.

Particolarissima è anche la storia di come ha preso vita questo meraviglioso progetto: la struttura è di proprietà di Choul Soo Ferretti Min, italo coreano che ha deciso di lasciare tutto e trasferirsi in Italia per regalare ai visitatori momenti di puro relax.

Ma come si compone effettivamente l’Isola di Eea? Nascendo come villa privata, non è una struttura particolarmente estesa ma quel che c’è è curato in ogni minimo dettaglio. Sono presenti al suo interno sei camere da letto, tutte diverse tra loro.

Ogni stanza, però, mantiene saldo il concetto di folklore che è tanto caro al nostro popolo e, ma anche ai turisti. I muri, infatti, sono tutti rivestiti di un candido bianco, l’arredamento è allo stesso tempo vintage e fresco e ogni camera presenta una suggestiva vista mare.

A chi vuole andare direttamente al sodo, forniamo orientativamente i prezzi per poter soggiornare nell’Isola di Eea. Intanto, basti sapere che per accedervi, è necessario trascorrere come minimo 5 notti all’interno della struttura.

Il prezzo può variare dai 180 ai 400 euro a notte e tutto dipende, ovviamente, dalla tipologia della stanza in cui si va a soggiornare. Esistono infatti, camere con semplice vista mare, camere con balcone vista mare o ancora camere con balcone e zona living vista mare…