Elon Musk ha tradito l’amico Sergei Brin, co-fondatore di Google? Ecco come davvero stanno le cose

E’ ancora il momento di Elon Musk, dopo Twitter e le presunte molestie sessuali, il magnate di Tesla avrebbe fatto un imperdonabile sgarro al co-fondatore di Google. Ma come stanno realmente le cose?

Nel bene o nel male, purché se ne parli. Diciamo che è questa la filosofia di vita che accompagna Elon Musk, l’imprenditore più ricco del mondo che, tra le altre cose, si preoccupa anche della sopravvivenza della specie, avendo lui stesso 7 figli che manderanno avanti l’impero costruito dal padre con cura e follia. Ed è proprio la follia del patron di Tesla che ci affascina così tanto da essere morbosamente curiosi, la sua vita ci intriga perché rappresenta l’uomo che, partendo da zero, realizza sé stesso.

Ma non per questo è ineluttabile. Dopo la fallita compravendita di Twitter e lo spettro di Trump, nonché le presunte molestie sessuali ad un’assistente di volo a cui sarebbe stato offerto un cavallo pur di accettare la proposta, il patron di Tesla avrebbe fatto un imperdonabile sgarro al co-fondatore di Google Sergei Brin. Pare, infatti, che Elon Musk abbia avuto una breve relazione extraconiugale con la moglie di Sergei Brin, Nicole Shanahan, lo scorso autunno.

Il tradimento avrebbe portato i due affiatatissimi amici di lunga data ad allontanarsi definitivamente. Ma non solo. Il co-fondatore di Google ha anche divorziato dalla moglie una volta venuto a conoscenza del flirt con Elon Musk. Insomma, una situazione spiacevole a cui nemmeno il patron di Tesla ha potuto porre rimedio chiedendo scusa per l’accaduto.

Malgrado nel divorzio non si citi mai il tradimento però, le “differenze irriconciliabili” tra Brin e Shanahan sarebbero state causate proprio da Elon Musk a Miami durante la settimana espositiva dell’Art Basel. Già a dicembre dentro casa Google i due pare vivessero da separati condividendo ancora lo stesso tetto. Ma come stanno davvero le cose? Ci pensa il patron di Tesla.

Elon Musk ha tradito Sergei Brin? La risposta del magnate

Dopo il rumor che aveva sconquassato tutta la Silicon Valley, un’oretta fa Musk ha messo in chiaro, una volta per tutte, come stanno davvero le cose e se sia vero o meno in flirt con la moglie di Sergei Brin. Il patron di Tesla ha smentito la presunta relazione con Nicole Shanahan, Musk ha negato il tradimento dopo che il Wall Street Journal ha reso noto che la sua amicizia col co-fondatore di Google fosse finita in malo modo.

Tuttavia, per Musk sono tutte sciocchezze e ha spiegato su Twitter come si tratti in realtà di una bufala. Ma non solo. Musk e Brin sarebbero ancora amici, tanto che ieri sono stati a una festa insieme. Insomma, niente tradimenti e amicizie storiche giunte al capolinea. “Ho incontrato Nicole due volte in questi tre anni e sempre con altre persone intorno. Non c’è stato nulla di romantico”, ha scritto sempre su Twitter Musk.

E in un altro tweet, come riportato da da Dagospia, avrebbe anche fatto sapere il miliardario che purtroppo non ha rapporti sessuali da molto tempo. Insomma, tutt’altro tipo di racconto emerge da Elon Musk.