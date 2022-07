Il tuo smartphone diventa bollente? Occhio al pericolo esplosione: ecco come prevenirlo

Il tuo smartphone tende a surriscaldarsi? Ecco quali accorgimenti puoi utilizzare per evitare il problema.

Ci sono diversi fattori che possono portare al surriscaldamento del telefono. Lasciarlo alla luce diretta del sole o in un ambiente troppo caldo, come la macchina, è una delle cause più comuni dell’aumento della temperatura interna del telefono.

Anche il suo utilizzo e la sua frequenza possono influire sulla sua temperatura. Se si sta al telefono tutto il giorno, la batteria può fare gli straordinari e causare il surriscaldamento dello smartphone. Lo stesso vale se si hanno molte applicazioni aperte contemporaneamente. Infatti questo può affaticare la batteria e causare un surriscaldamento. Un’altra causa è relativa al sovraccarico, che si verifica quando si lascia il telefono sul caricatore anche dopo che ha raggiunto la piena carica. Ma allora quali sono gli accorgimenti che possiamo utilizzare per prevenire un surriscaldamento ed eventuali danni al cellulare? Scopriamolo insieme.

Cosa fare per evitare di surriscaldare il proprio smartphone

Qualunque sia la causa del surriscaldamento del telefono, è meglio che la temperatura rimanga bassa. Se il telefono si surriscalda troppo, può presentare problemi come il prosciugamento della batteria, lo spegnimento forzato e persino un crollo totale. Ci sono però alcune cose che si possono fare per raffreddare la situazione.

Qui di seguito vi elenchiamo alcuni preziosi consigli a cui potete ricorrere per evitare che il vostro smartphone di surriscaldi provocando irreparabili danni.

Evitare la luce diretta del sole sullo smartphone

Il modo più semplice per evitare il surriscaldamento è tenere il telefono al riparo dal sole. Il telefono cattura la luce e il calore del sole e lo trattiene, diventando tanto più caldo quanto più a lungo rimane esposto alla luce del sole e al calore.

Abbassare la luminosità dello schermo

Aumentare la luminosità dello schermo costringe la batteria a lavorare di più e a produrre più calore. Abbassate la luminosità dello schermo e valutate la possibilità di ridurre la durata del timeout dello schermo per evitare che rimanga acceso per periodi di tempo troppo lunghi.

Utilizzare il corretto caricabatterie

Non tutti i caricabatterie sono uguali. Per essere sicuri, utilizzate un caricabatterie di un produttore affidabile che sia compatibile con il vostro dispositivo.

Disattivare le applicazioni inutilizzate

Troppe app aperte in esecuzione fanno lavorare di più il telefono, che a sua volta si surriscalda.

Mantenere aggiornate le app

Molti aggiornamenti delle app includono correzioni che possono migliorare l’efficienza del telefono, il che significa che consumeranno meno energia.