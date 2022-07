Kate Middleton, l’amica rivela la scomoda confessione: “Lo adora ma…”

Stando a quanto portato alla luce da un’amica della Duchessa di Cambrdige, Kate avrebbe confessato un pensiero che non smette di assillarla.

Il principe William e Kate Middleton hanno tre figli piccoli insieme, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, e secondo un’amica, Kate scherzerebbe di frequente sul fatto che solo uno dei tre sia il suo figlio che le somiglia.

Il figlio che più somiglia a Kate Middleton: è un’amica a rivelarlo

Da quando è diventata una mamma orgogliosa, la duchessa di Cambridge scatta bellissime foto dei suoi figli che pubblica il giorno del loro compleanno: di recente è successo con il piccolo George, catturato con uno splendido sorriso che ha fatto emergere la sua enorme somiglianza con il padre quando aveva la sua stessa età.

Lo scatto è stato diffuso la settimana scorsa in occasione del nono compleanno del principino. Allo stesso modo nel mese di maggio, quando Charlotte ha compiuto sette anni, un’altra foto realizzata da mamma Kate è stata diffusa sui canali social ed in tantissimi hanno, anche in questo caso, sottolineato la sua somiglianza con il padre.

Non solo la somiglianza fisica: ecco cos’altro accomuna Louis e Kate

Secondo un’amica di Kate questo l’avrebbe portata a scherzare sul fatto che il piccolo Louis sia l’unico dei tre bambini che le somigli davvero. L’amica ha detto a PERSONE: “Tutti sottolineano sempre come Louis sia la copia sputata di Kate. Lei lo adora e pensa che sia molto dolce – scherza spesso dicendo che è l’unico dei suoi figli che le assomiglia davvero!”.

Tuttavia non è solo la somiglianza estetica ad accomunarlo alla madre: si dice anche che stia seguendo le sue orme sportive praticando uno dei suoi sport preferiti. All’inizio di questo mese si è lasciata sfuggire che Louis, che ha quattro anni, si è anche unito ai suoi fratelli maggiori per imparare a giocare a tennis. Lo ha rivelato durante la chat di Kate con Novak Djokovic, pochi minuti dopo aver vinto il suo settimo titolo a Wimbledon.

Le rivelazioni sulla passione sportiva dei tre bimbi

Dopo avergli presentato il suo trofeo, le telecamere hanno mostrato Kate in una conversazione con il sette volte vincitore di Wimbledon mentre il suo nome è stato aggiunto all’albo degli onori per il 2022. Djokovic ha detto alla duchessa di aver notato George nel palco reale e di aver chiesto se giocava a tennis. Kate gli ha detto: “George sta giocando. Stanno tutti giocando, anche Louis che ha quattro anni. Sono tutti entusiasti”.

Si ritiene che i bambini prendano lezioni di tennis presso l’esclusivo Hurlingham Club di Fulham, non lontano da Kensington Palace, nella zona ovest di Londra. Il club, che dispone anche di strutture per Croquet, Golf e Polo, addebita 1.400 sterline all’anno per l’iscrizione. Nel 2019, un insider ha detto a HELLO che i bambini di Cambridge adorano visitare il club e che dopo vanno nella clubhouse per pranzo o tè dove si comportano “proprio come qualsiasi altra famiglia normale”.