Mutui, per gli italiani arriva la stangate devastante: ecco quanto pagheremo le prossime rate

Brutte notizie per gli italiani che stanno pagando il mutuo. Scopriamo gli aumenti previsti per i prossimi mesi.

Gli italiani che stanno pagando il mutuo devono tenersi forte perché nei prossimi mesi dovranno vedersela con un incremento sostanziale dei tassi di interesse.

Infatti, la BCE ha deciso ufficialmente di alzare i tassi di interesse, cosa che potrebbe causare non pochi problemi su diversi fronti. Uno di questi include per l’appunto i mutui che potrebbero diventare più costosi in futuro. Però, come già accennato dal Corriere della Sera, questo incremento dovrebbe riguardare esclusivamente i mutui a tasso variabile. Come ha spiegato già il giornale, si tratta di “un prodotto che ha suscitato poco interesse, anche se a parità di spread tutte le banche dovrebbero offrirlo come opzione ai prodotti legati all’Euribor”.

Attenzione ai mutui

Molti italiani vedranno nel prossimo futuro un aumento sostanziale nei loro mutui.

É necessario comunque sottolineare come non esista un collegamento diretto tra i mutui legati all’Euribor (tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee) e la decisione della BCE. Tra l’altro, l’aumento da inizio mese è già stato parzialmente scontato. Dal primo luglio l’Euribor è passato da -0,51% a -0,26%. Di conseguenza, un mutuo ipotecario di 200.000 euro con scadenza a 30 anni costerebbe circa 24 euro al mese con un aumento di 25 centesimi (48 euro se l’Euribor assorbisse tutti i 50 centesimi) e 20 euro all’anno. Un aumento di 25 centesimi equivarrebbe ad un totale di 18 euro.

A prescindere da tutto ciò, nonostante l’aumento dei prezzi, i tassi variabili rimangono meno costosi di quelli fissi. A questo proposito, il Corriere della Sera ha affermato che in media, su 20 anni il tasso fisso è del 3,10% contro lo 0,97 del tasso variabile. Mentre su 30 anni il tasso fisso è del 3,08 contro l’1,08 del tasso variabile. Se si convertono queste cifre in pagamenti mensili, un mutuo di 200.000 euro (come l’esempio sopracitato) costerebbe 920 euro per 20 anni con una durata variabile contro 1.120 euro con una durata fissa e 630 euro per 30 anni con una durata variabile contro 851 euro con una durata fissa.