Salvatore Parolisi dal carcere la svolta inattesa: ora potrebbe tornare in libertà

Torna a parlare dal carcere Salvatore Parolisi, l’uomo condannato per aver ucciso la moglie, Melania Rea, nell’oramai lontano 2011, e che ora potrebbe inaspettatamente riassaporare la libertà.

Tutti ricordano il delitto di Melania Rea, la bellissima 29enne, uccisa a coltellate il 18 aprile 2011. Per l’omicidio fu riconosciuto colpevole suo marito, Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni di carcere il 26 ottobre 2012, nonostante lui si sia sempre professato innocente.

Parolisi, attualmente recluso nel carcere milanese di Bollate, pare abbia iniziato a studiare legge, tenendo una condotta a dir poco irreprensibile.

Proprio in virtù di questo sua approccio alla vita da recluso ora potrebbe esserci un vero e proprio colpo di scena, una svolta inattesa che potrebbe regalare di nuovo a Salvatore Parolisi la libertà.

Ma come è possibile? Come può l’autore di uno degli omicidi più efferati nella storia del Paese tornare a piede libero? Proviamo a capire meglio.

Salvatore Parolisi torna a parlare dal carcere

A quanto pare, Salvatore Parolisi avrebbe espresso la volontà di usufruire dei permessi, che complessivamente possono arrivare fino a 45 giorni all’anno.

I familiari di Melania Rea, che già giudicavano i 20 anni di condanna insufficienti, sono letteralmente esplosi poiché la concessione di premi significherebbe dimenticare chi è la vera vittima di tutta questa triste storia.

E’ stato il fratello di Melania mesi fa ad esprimere questa rabbia:

“Credo che questo sia un pensiero non solo mio, ma di tutti gli italiani che si immedesimano con la famiglia Rea, perché un lutto del genere può capitare a tutti. I giudici che nel caso valuteranno se concedere o meno i permessi dovrebbero riflettere su che cosa ha fatto Parolisi, che tra l’altro non si è mai pentito: ha ucciso la moglie e lasciato senza madre una bimba di appena due anni”.

Intanto la speranza di Salvatore Parolisi è di trovare impiego presso la casa di reclusione di Bollate, in provincia di Milano, come centralinista del call center.

Una compagnia telefonica ha infatti stipulato una convenzione con la “Bee4 altre menti”, impresa sociale fondata nel 2013 per offrire opportunità di riscatto a persone che hanno conosciuto la vita in carcere.

Certamente l’opportunità richiesta dal Parolisi non è in fin dei conti una vera e propria libertà ma, per chi ha sofferto della terribile e violenta scomparsa di Melania Rea, il semplice associare il termine “libertà” a Salvatore Parolisi è semplicemente inimmaginabile.