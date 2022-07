Si è spenta all’improvviso la stella del cinema: l’annuncio è devastante

E’ morto a 83 anni per cause naturali l’attore americano, star indiscussa di Martin Scorsese e del cinema Hollywoodiano.

Non è un bel periodo per i gangster di Hollywood. Dopo Ray Liotta, la cui morte aveva segnato profondamente a maggio tutti i suoi fan, tocca ad un altro bravo ragazzo andare via. Questa volta a lasciarsi è stato Paul Sorvino, anche lui, insieme a Liotta, star indiscussa del capolavoro di Martin Scorsese “Quei bravi ragazzi”. L’attore aveva 83 anni ed è morto lunedì per cause naturali.

A dare la notizia della morte dell’attore sui social sono state sia la figlia Mira Sorvino – anche lei attrice allontanata però da Hollywood per aver osato sfidare l’allora potentissimo Weinstein – che la moglie DeeDee Sorvino, che ha scritto su Instagram un post molto toccante: “Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Sono affranta”.

“Mio padre il grande Paolo Sorvino è morto. Il mio cuore è lacerato: una vita di amore, gioia e saggezza è finita insieme a lui. Era il padre più meraviglioso che potessi avere. Lo amo così tanto. Ti mando amore attraverso le stelle, papà mentre ascendi”, ha scritto invece su Twitter Mira Sorvino, ricordando suo padre.

Paul Sorvino: una vita da gangster dal cuore d’oro

Il cognome di Paul, così come le sue interpretazioni naturali e azzeccate, tradiscono la provenienza. Anche se Paul Sorvino è nato a New York il 13 aprile del 1939, le sue origini sono italianissime. I genitori dell’attore, infatti, erano Ford Sorvino, originario di Napoli, e di Angela Renzi, originaria di Casacalenda, in provincia di Campobasso.

La carriera di Paul però inizia all’American Musical and Dramatic Academy di New York come cantante lirico. Tuttavia, a causa della sua grave forma d’asma, Sorvino non riuscirà mai a diventare un tenore di successo. Ma inizia così la sua ascesa verso Hollywood e Broadway. In più di 55 anni di carriera, l’attore ha l’attivo più di 170 produzioni cinematografiche, televisive e teatrali.

Diplomatosi in arte drammatica, Paul Sorvino inizia la sua carriera ufficialmente nel 1964 quando debutta a Broadway nel musical “Bajour”. Ma è dopo una serie di ruoli cinematografici degni di nota durante tutti gli anni Settanta, che Paul ha visto il suo talento e il suo successo crescere a dismisura fino ai giorni nostri. Alcuni dei suoi film più famosi sono “Un tocco di classe” (1973), The Gambler (2014) e “Correre per vincere” (1982).

Ovviamente, il suo ruolo più iconico resta però Paul Cicero in “Quei bravi ragazzi“, insieme a Ray Liotta, Joe Pesci e Robert De Niro. La produzione, tutta incentrata sui gangster mafiosi di New York, ha incassato oltre 47 milioni di dollari al botteghino e ha conquistato anche sei nomination all’Oscar.

Più o meno nello stesso periodo in cui stava guadagnando consensi col film diretto da Martin Scorse, Paul Sorvino ha anche interpretato per la tv il sergente Frank Cerreta, uno dei ruoli principali in “Law & Order“. Ma non solo. L’attore americano, infatti, conta anche dei lavori in Italia come Beniamino nella fortunatissima serie televisiva italiana “L’onore e il rispetto”.