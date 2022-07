Addio ad uno dei personaggi più amati di Titanic – ma cosa fa oggi il resto del cast?

Il colosso di Titanic, anche dopo 25 anni, continua a fare battere i cuori. Ecco perché la notizia della morte di uno dei volti più amati della pellicola ieri ha suscitato grande cordoglio. Ma come stanno oggi gli altri attori?

Nel 1997 Titanic è entrato immediatamente di diritto tra i colossi del cinema mondiale. Con 11 Oscar e un incasso al botteghino di 2,2 miliardi di dollari, il film di Cameron ha dettato la storia del cinema contemporaneo. Ora, 25 anni dopo, uno dei volti più “odiati” è morto.

Stiamo parlando di David Warner che interpretava Spicer Lovejoy, il cameriere di Carl Hockley di Billy Zane. L’attore inglese, che ha recitato anche in “The Omen” e “Il ritorno di Mary Poppins”, è morto all’età di 80 anni di cancro e ha dato filo da torcere a Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, i due amanti segreti sulla nave che è naufragata il 15 aprile 1912.

La Winslet – che è stata nominata come miglior attrice per aver interpretato Rose – ha recitato poi in altri grandissimi film di successo come The Reader, che le è valso un Oscar nel 2008 per un’interpretazione eccezionale ed eccelsa. Leonardo, invece, che ricordiamo si sarebbe potuto salvare (noi ne siamo ancora convinti) ora è anche un grande nome di Hollywood, avendo recitato in film di successo tra cui Inception, The Wolf of Wall Street e The Departed, tutti film firmati da Martin Scorsese. Ma solo nel 2017 ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore per The Revenant.

Che fine ha fatto, invece, il resto del cast? Scopriamo insieme come stanno gli attori del colossal che ci farà piangere sempre.

25 anni dopo: alla scoperta degli attori di Titanic

Suzy Amis ha interpretato la pronipote di Rose, Lizzy, ma dopo il film ha lasciato il cinema. Tuttavia, grazie a Titanic ha incontrato il futuro marito, il regista James Cameron sul set. Cameron aveva appena sposato la quarta moglie, Linda Hamilton, quando la coppia si è incontrata. La coppia vive ora in una fattoria biologica a Hollister Ranch e Suzy è un’importante attivista per l’ambiente.

Ricordate, invece, il “ragazzino irlandese”? Reece Thompson, nella sua piccola ma indimenticabile scena, insieme a sua madre e sua sorella restano sdraiati sul letto nell’attesa di morire mentre le porte della terza classe rimangono chiuse. Dopo Titanic, il bambino irlandese ha voltato le spalle al mondo dello spettacolo e ora lavora come direttore del marketing digitale al Brian Head Resort, una stazione sciistica nello Utah.

Alexandrea Owens-Sarno aveva, invece, otto anni quando ha interpretato la “migliore ragazza” di Leonardo DiCaprio, Cora, che balla in piedi alla festa sottocoperta. La 33enne sta ancora recitando e recentemente è andata dietro la macchina da presa per produrre un cortometraggio, Lanes, su tre ciclisti che cercano vendetta quando un amico viene ucciso in un mordi e fuggi.

E che dire del migliore amico di Leonardo Di Caprio? Danny Nucci ha interpretato l’amico di Jack, Fabrizio. Da Titanic, Danny ha recitato in vari film tra cui “Friends and Lover”s con Robert Downey Jr, oltre a programmi TV tra cui The Rookie. Il suo ruolo più recente è stato quello del politico statunitense Mario Biaggi nella miniserie “The Offer”, presentata in anteprima ad aprile.

Ma arriviamo, infine, a lui, il più cattivo dei cattivi, Billy Zane, ovvero Caledon Hockley il fidanzato ricco e superbo di Rose. Ha continuato a recitare in alcuni film acclamati dalla critica come “The Believer”, al fianco di Ryan Gosling, e ha interpretato Billy Flynn nella produzione di Broadway di Chicago. Più recentemente ha recitato in programmi TV come “MacGruber” e “Curfew”.