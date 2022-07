Conti correnti e risparmi non sono più al sicuro: il raggiro che sta svaligiando gli italiani

Le frodi finanziarie a danno di risparmi e conti correnti sono in costante aumento. A dichiararlo la Polizia postale che però fornisce anche alcuni preziosi consigli per difenderci.

Sempre che nel 2021, rispetto al 2020, le frodi finanziarie siano aumentate del 27%, tra furto di credenziali per accesso ai sistemi di home banking, sottrazione di numeri di carte di credito o di chiavi private di wallet di cryptovalute.

Lo scoppio della pandemia ha senza dubbio accentuato la problematica, le frodi fiscali sono aumentate con il crescere dell’utilizzo dei canali online per tutto ciò che concerne home banking, risparmio e investimenti.

La polizia postale si è ovviamente attivata, cercando anche di fornire alcuni meccanismi di prevenzione volti ad arginare simili truffe prima ancora che si possano metter in atto. Come spiegato infatti al Il Sole 24 ore da Riccardo Croce, dirigente sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale:

“Le frodi si concentrano sulla parte debole della catena, ovvero il fattore umano, che porta il denaro a uscire dai conti correnti delle vittime.”

Ma come è cambiato il mondo delle frodi on line e, soprattutto, come possiamo difendere i nostri conti correnti?

Una truffa minaccia i conti correnti degli italiani

Senza dubbio i tentativi di truffa on line non solo sono divenuti più numerosi ma anche decisamente più raffinati e, dunque, più ingannevoli.

Dalle mail sgrammaticate di un tempo, si è passati a veri e propri esempi di studi antropologici in cui la vittima viene profilata e la frode pensata “su misura per lei”.

Tra tutte non possiamo non citare le truffe più comuni e, ahimè, più performanti: le campagne di spamming via mail, quei messaggi che si presentano come provenienti da interlocutori attendibili, come pubbliche amministrazioni e fornitori di servizi energetici.

Ci sono poi ovviamente i messaggi che viaggiano su canali più immediati come sms e WhatsApp, solitamente inviati apparentemente dalla banca di appartenenza della vittima. In questi messaggi si fa credere al destinatario che è stata intercettata una possibile frode e lo si induce a effettuare ulteriori azioni: viene aperta una pagina web e istantaneamente vengono carpite una serie di informazioni, come i codici di accesso dall’home banking.

Infine c’è ovviamente il phishing vocale, la telefonata da parte di un numero di telefono uguale a quello del servizio clienti della banca e una voce professionale che propone contenuti credibili. La vittima viene così indotta a leggere anche il codice dispositivo temporaneo, per permettere l’esecuzione di operazioni.

Il primo passo sarà dunque diffidare sempre di tali tipologie di contatto: le banche non chiedono mai alcun dato sensibile via mail o messaggio e, naturalmente, neanche attraverso un operatore. Ma che cosa fare se si dovesse cadere in simili trabocchetti?

Si potrà ovviamente procedere con un reclamo alla propria banca e, se non accolto, rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario. Purtroppo però, dobbiamo ammettere, il rimborso della cifra perduta è tutto fuorché garantito. Prevenire dunque, ancora ad oggi, è l’unica vera tutela.