Cristiano Ronaldo, vicino l’addio al calcio: si inizia con una nuova casa da 5 milioni

Cristiano si sta preparando a dire addio al calcio, perciò ha iniziato a pensare a dove vivrà. Scopriamo insieme i dettagli.

Cristiano Ronaldo sta già pensando al suo ritiro dal calcio, perciò ha deciso di costruire una villa sulla costa del Portogallo, suo paese natale.

L’attaccante del Manchester United, che a febbraio a compiuto 37 anni, ha acquistato un grande appezzamento di terreno nell’area rurale di Quinta da Marinha, Cascais, situata sulla costa occidentale del suo amato Portogallo, dove il calciatore è nato e cresciuto. Si dice che Ronaldo abbia intenzione di stabilirsi lì con la sua famiglia quando appenderà gli scarpini al chiodo.

Cristiano Ronaldo: un ritiro da star

Nel 2020, Cristiano Ronaldo, che, insieme alla compagna Georgina ha da da poco accolto la sua ultimogenita, Bella Esmeralda, ha acquistato l’appartamento più costoso mai venduto a Lisbona. Ha pagato circa 6,5 milioni di euro per un appartamento di ben 3.100 metri quadrati in Avenida da Liberdade, che include una palestra e una piscina coperta.

Si troverà a mezz’ora di macchina dal suo nuovo acquisto a Cascais, dove i lavori di costruzione della villa sono appena iniziati. Secondo alcune fonti locali, si tratta di un importante investimento per il giocatore ed entrerà a far parte del suo impero immobiliare. Si dice che Ronaldo la voglia utilizzare come come casa quando si ritirerà definitivamente dal calcio. Non si sarà quando questo momento arriverà ma nel frattempo, il terreno è stato recintato.

L’ex stella dello Sporting Lisbona, del Real Madrid e della Juventus possiede anche altre proprietà, tra cui un condominio di sette piani a Funchal, comune di Madeira. Acquistato circa due anni fa, al momento vi risiedono sua madre Dolores e suo fratello Hugo. Ronaldo, insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai suoi quattro figli, possiede anche una lussuosa villa a Torino, in Italia, che gli è stata donata ai tempi della Juventus, oltre a una villa da quasi 5 milioni di euro in una tenuta fortificata chiamata La Finca, vicino alla capitale spagnola Madrid. Qui vi risiedeva quando il calciatore giocava con il Real Madrid.

A 37 anni Cristiano ha raggiunto l’età in cui molti giocatori pensano a ritirarsi, ma al momento non è tra i suoi pensieri. Il suo livello fisico è ottimale, anzi secondo i medici avrebbe il fisico di un venticinquenne. Perciò questo suggerisce che la star portoghese potrebbe continuare a giocare ancora per diversi anni.